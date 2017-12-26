嘉慶君遊台灣再現　文化實驗室展成果

文資局上午舉辦1916文創工坊文化實驗室成果展，邀請工藝家與進駐業者在台中文創產業園區聯合展出，82歲的侯壽峰在開幕式中現場揮毫寫下「文化傳承顯創意」，還展出「嘉慶君遊台灣」的立體彩繪布景。

由文化部文資局主辦、台中文化創意產業園區發展推廣中心執行的「第一屆文化實驗室」課程，邀請戲台布景彩繪師侯壽峰等多名工藝家擔任指導老師，提供台中文創園區1916文創工坊進駐業者與工藝家們學習交流機會，同時開設工藝體驗課程，讓民眾報名參加，增進對傳統文化的認識。

文化部文資局長施國隆致詞指出，文創保存與文創產業要有文化傳承的意義，更要有文創實驗室的概念，這都是文化部長鄭麗君上任後念茲在茲的，未來文創元素裡，不只要有文化資產，也要會做，才能知道生活的脈絡，要拚文化，且要以文化為根源的文創工坊。

侯壽峰在現場展出「嘉慶君遊台灣」的布景設計，他表示，他在「侯壽峰世界瑰寶美術館」中，為了彰顯創意和特色，特別以嘉慶君遊台灣故事為主題，設計一艘帝王龍船，發揮「乘坐帝王龍船，遨遊世界地標」的的展演創意，並在船艙布置早朝及夜寢的機關變景宮殿，供遊客觀賞皇帝的設施。

受限於文創園區展場規模，侯壽峰說，他在展場展出「早朝」立體布景作品，雖然無法發揮機關變景功能，但可彰顯舞台布景從平面畫成立體景深的特色，尤其以油畫人像手法，將嘉慶皇帝盛裝畫出等身大的坐姿像，布置在九龍椅前，看起來很像坐在椅子上面，有如將舞台布景昇華成藝術作品。1061226