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屏東看守所生鮮麵條受歡迎 開放預購

中央社2017/12/26 12:58
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東看守所因食安問題，去年由收容人自製麵條供所內收容人食用，因反應良好，擴大供應其他監所，還有所內員工及志工，想不到非常受歡迎，屏東看守所決定即日起開放預購。

屏東看守所作業科長趙榮彬表示，由於近幾年的食安問題，看守所去年下半年開設「中式麵食班」培訓收容人一技之長，所做的麵條不加任何添加物，純手工製、口感Q，一開始提供所內食用，由於反應不錯，進而開放全國各監所訂購，也開放給所內員工及志工訂購，想不到大受歡迎。

趙榮彬說，各監所一次訂購都是好幾百公斤，像台南監獄一次訂購就是900公斤，訂購量都非常大，今年一整年就賣出近5萬公斤的麵條。

屏東看守所自營作業對外販售的產品有土鳳梨酥、鹿角靈芝及軟糖，趙榮彬說，一年自營作業的收入約新台幣400萬元，如今生鮮麵條受歡迎，屏所決定開放給一般民眾訂購，一公斤賣30元，比市面上便宜一半。

趙榮彬表示，所製的麵條送屏科大檢驗苯甲酸、順丁烯二酸、塑化劑等都合格，一般機關如果大量訂購，屏所有冷藏車可送，如果是一般民眾小量訂購，就必須自行到看守所領取。

趙榮彬表示，目前小包裝有500公克及1公斤裝，由於是生鮮麵條，民眾必須在前一天訂購，以便所方備料及調整人力。1061226

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