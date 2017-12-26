屏東看守所生鮮麵條受歡迎 開放預購

（中央社記者郭芷瑄屏東縣26日電）屏東看守所因食安問題，去年由收容人自製麵條供所內收容人食用，因反應良好，擴大供應其他監所，還有所內員工及志工，想不到非常受歡迎，屏東看守所決定即日起開放預購。

屏東看守所作業科長趙榮彬表示，由於近幾年的食安問題，看守所去年下半年開設「中式麵食班」培訓收容人一技之長，所做的麵條不加任何添加物，純手工製、口感Q，一開始提供所內食用，由於反應不錯，進而開放全國各監所訂購，也開放給所內員工及志工訂購，想不到大受歡迎。

趙榮彬說，各監所一次訂購都是好幾百公斤，像台南監獄一次訂購就是900公斤，訂購量都非常大，今年一整年就賣出近5萬公斤的麵條。