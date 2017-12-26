雲林縣性侵害保護更完善　台大斗六院一站式整合服務啟動

李縣長感謝台大醫院及相關單位的協助，讓雲林對於性侵害者的保護往前邁進一大步；李縣長說，性侵案件除著重犯罪者的追溯外，對於被害者的保護更是相當重要的一件事；以往的性侵害偵察程序冗長，讓被害者承受二度傷害，藉由性侵害案件一站式的服務，筆錄、驗傷、醫療、諮商等程序可在同一空間整合進行，降低對於被害者的事後傷害，也讓被害者得到妥適的照顧，展現雲林縣落實性侵被害人減少重複陳述及整合網絡服務的精進作為。



▲李縣長參訪性侵害案件一站式服務空間。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

黃瑞仁院長表示，性侵害被害人一站式服務啟動後，台大醫院將結合婦產科、小兒科、婦幼醫學中心等相關科別，站在被害者的角度盡全力協助並減少事後傷害；鄭銘謙檢察長則說，性侵害被害人一站式服務集結縣內相關單位人士，以專業守護、關懷被害人，象徵雲林縣的婦幼照護聯繫走在其他縣市之前，大家攜手建構幸福雲林的生活空間。



雲林縣政府自98年起辦理「性侵害被害人減少重複陳述作業」，今(106)年性侵害通報案件計180案，性侵害案件進入減少重複陳述作業比率達7成，其中檢察官到場親自訊問比率高達8成，達到真正落實減少被害人重複陳述之效益。

為降低性侵害發生機率，雲林縣更針對性侵害加害人進行「無縫接軌」的監控及治療模式，從出監開始到進行身心治療及輔導教育、查訪約制及聯合訪視，由地檢署、獄政、警政、衛政及社政緊密配合執行，有效降低再犯機會，此模式為全國首創亦為中央單位肯定及為其他縣市學習之楷模。



縣府社會處表示，雲林縣「性侵害被害人一站式服務」選定在雲林性侵害案件採證責任醫院-台大醫院雲林分院正式啟動，期待被害人在醫院完善的醫療照顧下，同步在醫院完成驗傷採證及司法偵訊程序，減少被害人因配合偵訊地點不同之路途奔波，同時，第一時間在醫療人員協助下蒐集更有利於被害人之各項證據及完成心理創傷評估，及時提供被害人更積極、更周全的身、心理保護措施，將驗傷及偵訊流程整合完成，給予被害人安全、友善的環境及空間，將使雲林縣的性侵害保護服務更趨於完善。



▲性侵害案件一站式服務打造溫馨空間。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）