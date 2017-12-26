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澳職／「小飛機」陳冠任今飛往澳職　追尋棒球第三人生

記者吳政紘／桃園報導2017/12/26 13:17
▲陳冠任與家人合照，正式啟程飛往澳職。（圖／吳政紘攝）
▲陳冠任與家人合照，正式啟程飛往澳職。（圖／吳政紘攝）

前中職兄弟象、Lamigo桃猿隊外野手「小飛機」陳冠任，日前正式離開新北市成棒隊，並選擇挑戰澳職阿德雷德鯊魚隊二軍（阿德雷德港喜鵲隊），有望跟「森林王子」張泰山並肩作戰，今晨陳冠任搭機前往澳洲，將展開他棒球的「第三人生」。

前年被釋出離開中職後，陳冠任去年曾挑戰美國大西洋獨立聯盟馬里蘭藍蟹隊，他也學習到自己不足的部分，並返台後加入新北市成棒隊，並兼任打擊教練。

「我希望未來台灣有更多社會人球隊，整體的環境可以更好。」他說。

陳冠任在爆米花聯盟越打越好，甚至也把自己的打擊理念貫徹在教學中，看到澳職有不少台灣球員前往，他心中又燃起了想要出國學習的機會，剛好張泰山友人高瑞鴻幫忙牽線，他才有機會在聖誕節臨時找到機會出發澳職。

陳冠任說：「我去不是為了要證明什麼，也不一定會實現什麼，就是去盡力試試看。」


▲陳冠任死忠球迷送機。（圖／吳政紘攝）

35歲的陳冠任在中職初登場就令人印象深刻，他強力揮擊的打擊功力，至今還讓球迷難忘，尤其他是三代象幫助兄弟象隊拿到2010年冠軍的重要功臣，陳冠任低調、不華麗的打擊哲學，努力不懈的態度，是他成功的最大原因。

而他將走向未來指導者的道路，陳冠任希望這趟出去，可以學到很多不同的知識，繼續把好的東西帶回台灣。

在機場，陳冠任跟兒子、女兒還有妻子、父母道別，他親聲跟兒子說：「爸爸出去一下就會回來了，你要勇敢喔！」

堅強的「小飛機」，即將再度飛往夢想的國度。

關鍵字陳冠任小飛機台灣澳職鯊魚張泰山
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