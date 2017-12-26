澳職／「小飛機」陳冠任今飛往澳職　追尋棒球第三人生

前中職兄弟象、Lamigo桃猿隊外野手「小飛機」陳冠任，日前正式離開新北市成棒隊，並選擇挑戰澳職阿德雷德鯊魚隊二軍（阿德雷德港喜鵲隊），有望跟「森林王子」張泰山並肩作戰，今晨陳冠任搭機前往澳洲，將展開他棒球的「第三人生」。

前年被釋出離開中職後，陳冠任去年曾挑戰美國大西洋獨立聯盟馬里蘭藍蟹隊，他也學習到自己不足的部分，並返台後加入新北市成棒隊，並兼任打擊教練。

「我希望未來台灣有更多社會人球隊，整體的環境可以更好。」他說。

陳冠任在爆米花聯盟越打越好，甚至也把自己的打擊理念貫徹在教學中，看到澳職有不少台灣球員前往，他心中又燃起了想要出國學習的機會，剛好張泰山友人高瑞鴻幫忙牽線，他才有機會在聖誕節臨時找到機會出發澳職。