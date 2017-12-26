婚宴看清友誼？包1600嫌難吃　竟還要新人退款

難道婚宴真的可以看清一個人？一名網友在臉書社團「爆料公社」中指出，朋友剛舉辦婚宴，卻被嫌菜色不好吃，甚至有前來參加的友人只包了1600元禮金，還要求新人退款。
該名網友敘述事發當時狀況，某A比較晚進場，所以沒有坐位可以坐，不過新人也早有料到這樣的情況，所以也有多準備兩桌預防萬一，工作人員也立刻帶著某A入座。事後某A卻私訊新人，嫌棄菜色不好，直呼「掉漆耶你！沒位子又不好吃，沒用心」且說「為人敦厚穩重以後的路跟人脈才會長久，你要多多出席大場面，見多識廣就會懂了」、「昨天的場真的很丟人！」
新人難堪的說：「丟不丟人不是你說的算，如果不ok我錢還你」，對方就立刻奉上了帳戶，新人也隨即將1600元禮金還給他了。該名網友無奈的說：「新人們也是很認真的在準備宴會！試了高雄大大小小間餐廳的菜，也是想要讓參加的嘉賓吃得開心，得到滿滿的祝福。即使真的菜色不佳，宴會上可能有些小缺失，但真的也不需要這樣」。
文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛留言，「1600認清一個人，值得」、「這種人怎麼收到喜帖」、「喜宴不是吃到飽讓你高興的好嗎？是感受結婚的喜悅，到底會不會做人」、「這根本不是朋友啊！我就算人沒到朋友的喜宴，都還會請託別人代包耶！」、「吃完了才在嫌東嫌西的」。
▲婚宴看清友誼？包1600元嫌難吃，竟還要新人退款。（圖／翻攝自爆料公社）