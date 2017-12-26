婚宴看清友誼？包1600嫌難吃　竟還要新人退款

難道婚宴真的可以看清一個人？一名網友在臉書社團「爆料公社」中指出，朋友剛舉辦婚宴，卻被嫌菜色不好吃，甚至有前來參加的友人只包了1600元禮金，還要求新人退款。

該名網友敘述事發當時狀況，某A比較晚進場，所以沒有坐位可以坐，不過新人也早有料到這樣的情況，所以也有多準備兩桌預防萬一，工作人員也立刻帶著某A入座。事後某A卻私訊新人，嫌棄菜色不好，直呼「掉漆耶你！沒位子又不好吃，沒用心」且說「為人敦厚穩重以後的路跟人脈才會長久，你要多多出席大場面，見多識廣就會懂了」、「昨天的場真的很丟人！」