NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
新奇總覽寵物總覽男女之間網路追追追松菸文創
即時跑馬燈學童心願再加碼　竹東主席贈文具組切仔麵攤變身充滿書香的漂書車HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
新奇

婚宴看清友誼？包1600嫌難吃　竟還要新人退款

生活中心／綜合報導2017/12/26 13:21
▲婚宴看清友誼？包1600元嫌難吃，竟還要新人退款。（圖／翻攝自爆料公社）
▲婚宴看清友誼？包1600元嫌難吃，竟還要新人退款。（圖／翻攝自爆料公社）

難道婚宴真的可以看清一個人？一名網友在臉書社團「爆料公社」中指出，朋友剛舉辦婚宴，卻被嫌菜色不好吃，甚至有前來參加的友人只包了1600元禮金，還要求新人退款。

該名網友敘述事發當時狀況，某A比較晚進場，所以沒有坐位可以坐，不過新人也早有料到這樣的情況，所以也有多準備兩桌預防萬一，工作人員也立刻帶著某A入座。事後某A卻私訊新人，嫌棄菜色不好，直呼「掉漆耶你！沒位子又不好吃，沒用心」且說「為人敦厚穩重以後的路跟人脈才會長久，你要多多出席大場面，見多識廣就會懂了」、「昨天的場真的很丟人！」

新人難堪的說：「丟不丟人不是你說的算，如果不ok我錢還你」，對方就立刻奉上了帳戶，新人也隨即將1600元禮金還給他了。該名網友無奈的說：「新人們也是很認真的在準備宴會！試了高雄大大小小間餐廳的菜，也是想要讓參加的嘉賓吃得開心，得到滿滿的祝福。即使真的菜色不佳，宴會上可能有些小缺失，但真的也不需要這樣」。

文章一推出，立刻掀起一陣熱議，網友們紛紛留言，「1600認清一個人，值得」、「這種人怎麼收到喜帖」、「喜宴不是吃到飽讓你高興的好嗎？是感受結婚的喜悅，到底會不會做人」、「這根本不是朋友啊！我就算人沒到朋友的喜宴，都還會請託別人代包耶！」、「吃完了才在嫌東嫌西的」。


▲婚宴看清友誼？包1600元嫌難吃，竟還要新人退款。（圖／翻攝自爆料公社）

關鍵字婚宴禮金結婚友誼
張淑晶又來！房東公布地址求勿租

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan