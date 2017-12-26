楊貴媚下廚 盼長輩吃出健康感受溫暖

天主教中華聖母社會福利基金會日前在嘉義縣人口老化最嚴重的六腳鄉成立「暖暖食堂」，楊貴媚、張花冠與基金會董事長陳美惠修女今天特地到食堂關懷獨居或兩老相依的長輩。

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）國際影后楊貴媚今天南下嘉義縣擔任中華聖母基金會愛心大使，與縣長張花冠一起下廚炒菜，並和六腳鄉「暖暖食堂」長輩用餐，希望長輩不僅能吃出健康，還能感受團聚溫暖。

楊貴媚說，自己是基金會長期志工，基金會不僅陸續在各鄉鎮成立「暖暖食堂」，還有巡迴各地的沐浴車，處處為長者著想；今天所炒這道佳餚，幾乎不用添加油鹽，讓長輩吃得健康又快樂。

楊貴媚經紀人陳宜汝向中央社記者表示，楊貴媚6年前曾在家照顧中風的母親半年，深知家人長期照顧的辛苦，因此，當時就投入公益活動，只要有空，就會四處擔任愛心大使，關懷老人。

張花冠說，「暖暖食堂」讓老人聚在一起用餐，不僅能吃出健康，最重要是彼此聊天、關懷，不用再孤單用餐，平日就能感受團聚的溫暖，過得長壽又快樂。

陳美惠指出，基金會獲得統一超商「把愛找回來」公益募款支持，在六腳鄉成立「暖暖食堂」，提供附近獨居老人、兩老相依等65歲以上長輩用餐，中低收入戶及經濟困難者均免費，一般戶僅酌收新台幣25元。1061226