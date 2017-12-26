對岸經港快遞轉寄 航警局查新興毒品

田偉仁表示，經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，昨天逮捕出面領貨的范姓、陳姓、王姓等3嫌。3人供稱以每件約新台幣3000至5000元不等的代價領取貨品，全案訊後依違反毒品危害防制條例移請桃檢偵辦，並持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

田偉仁指出，甲苯基甲胺戊酮屬「合成卡西酮類物質」的一種，具中樞神經興奮作用，是近年來新興毒品，多偽裝成咖啡包、奶茶包、糖果、餅乾等型式販售，誘騙民眾使用，初步估計這批毒品外流將毒害約30萬人次，所幸在耶誕及跨年前夕為警方所查獲。

田偉仁說，這類毒品是在今年8月才由行政院公告為三級毒品，吃了會讓人產生興奮、幻覺，甚至具有攻擊性，嚴重的話還會有暴力自殘，自律神經失調等副作用。這類毒品經常混在多種毒品共同使用，較使用單一毒品的方式來得致命，去年台北市飯店女模命案，就與這類毒品相關。而這也是行政院公告後第一件查獲的案件。1061226