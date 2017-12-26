〈國產車拚高標配〉等同變相降價 明年不排除更多車商

裕隆 (2201-TW) 納智捷甫發表 S3 祭出 60 萬以下可擁有標配 6 顆安全氣囊的配備，售價不變，和泰車 (2207-TW) 也在 SIENTA 7 人座車型首次加上標配 6 顆安全氣囊，車價甚至較上一代再降 2 萬元，在國產車市中雙雙投入震撼彈。

國產車一向被消費者詬病安全配備不足或需選配，價格並不較平價進口車有競爭力，儘管國產車保養上或有相對便宜的優勢，近年仍有不少買盤轉向百萬入門的低價進口車款，不過，近日陸續推出的國產新車中，已見部分車款首次推出標配 6 顆安全氣囊，等同變相降價，車商預期，不排除明年將有更多國產車可能跟進，加上仍實施中的國產汰舊換新補助政策，有望提振後續國產車銷量。

納智捷總經理蔡文榮樂觀看待，S3 目前每個月交車約 100 台，在改款新車上市後，每月目標交車 300 台，成為品牌另一個成長動能。

而 SIENTA 目前在 RV 級距中遙遙領先其他車款如納智捷 M7 和 V7，若比起其他 SUV 車款也處在前段班，車商認為，SIENTA 此次增加安全氣囊作為標準配備之後，可能引發其他國產車廠在明年發表的新車款中跟進。

目前除了 S3、SIENTA 有標配安全氣囊之外，裕日車 (2227-TW) 日前發表的 NISSAN SENTRA 雖然只有最頂級的尊爵版才配備 6 顆 SRS 輔助氣囊，入門和中階車型僅配置 2 顆氣囊，但已較過去有進步。

目前進口車占總市場比重約 40% 左右，主要是因進口車商不斷引進僅 150 萬元左右甚至更低的進口車款搶攻中階車主，不過，和泰車總經理蘇純興認為，進口車高速成長的態勢已趨緩，預料進口車占總市場比重將持續維持在 40% 左右，不至於突破 50%。

除了增加安全氣囊可望成為下一步國產車強化 CP 值的重心，S3 此次改款也標配加上 12 項主動安全配備，例如有 BS 防鎖定煞車系統、BOS⁺煞車優先系統、BAS 煞車輔助系統、EBD 電子煞車力分配系統、HBB 液壓煞車增壓系統和 ESS 緊急煞車警示系統等。

而 NISSAN SENTRA 改款後除了全車系標配 VDC 車輛動態穩定系統和 HSA 斜坡起步防滑系統，也在中階車型以上新增 BSW 盲點警示系統和 RCTA 後方車測警示系統，尊爵版更進一步配備 AVM 360 度環景影像監控系統。

過去國產車一直不願意推高標配，但是進口車市佔率一直拉升，也讓國產車終於覺悟開始推高標配，國產銷量可望回穩，點出推高標配的策略可能有機會改善他們的銷量情形。