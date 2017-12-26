瑞穗銀行：蘋果投資者 明年只需注意以下兩件事

iPhone X 是讓市場充滿期待的旗艦手機，它為其他手機製造商，樹立起一個挑戰門檻，有精美的無邊框螢幕、Face ID 解鎖以及 AR 功能。

蘋果今年表現亮眼，股價上漲約 50%，而市值增加 2750 億美元，至於公司明年的展望將如何，瑞穗銀行分析師認為，投資者只需關注兩件事，分別是 iPhone X 的需求變化，以及公司服務事業體是否持續成長。 蘋果 (AAPL-US) 今年的成長是可預期的，推出新的 iPhone、Apple Watch 與 iMac，以及新的軟體產品，而投資者期待公司明年可維持成長，瑞穗銀行分析師 Abhey Lamba 指出，以下兩點將決定蘋果明年是否可成功：

iPhone X 開賣當天，造成門市排隊，以及網路預購需等上數週，Lamba 告訴新聞網站《Markets Insider》，投資者應關注，這股熱潮是否能持續到 2018 年。

然而 iPhone X 的高價位，以及缺少一些用戶真正需要的功能，將影響 iX 在明年的整體表現，瑞士銀行分析師 Steven Milunovich 認為，iPhone X 並沒進入「超級循環」週期，市場需求被誇大了，而 Lamba 則表示他將密切關注手機的銷售情況，特別是明年第 1 季。

2. 蘋果的服務事業體會不會繼續成長？

Tim Cook 表示，在 2017 年，蘋果的服務事業體可與 Fortune 100 的企業相媲美，而在最近會計年，蘋果的服務業務已達 299.8 億美元的規模，由於銷售 iPhone 的主要業務，擴展空間有限，服務事業體將被蘋果視為下一個發展領域。

Lamba 表示，目前 iPhone 的銷售更像是「替代業務」，而服務事業體的營收，是公司彌補收入成長放緩的一種方式。

手機銷售仍然是蘋果事業體中，最重要的部分之一，而在 2018 年依然保持重要地位，但是從近期蘋果的舉動中，投資者可看到公司希望在事業體部份能更多元化，舉例來說，蘋果預計明年將投入 10 億美元至電視內容，並且剛以約 4 億美元的價格，購買音樂辨識應用程式 Shazam。

Apple Pay 和雲端業務包含在服務事業體中，而 Lamba 認為，觀察蘋果 2018 年在服務領域進行的決定，將會非常有趣。

蘋果股價日線走勢圖

他對蘋果明年的展望，持審慎樂觀態度，在智慧型手機銷售市場，競爭將會越來越激烈，而開發如同 iPhone 一樣，屬於搖錢樹的新產品，需要時間和技術，這種謹慎的態度，使得 Lamba 成為華爾街中，為數不多沒將蘋果評級為「買入」的分析師之一，他對蘋果的評級為「中立」，目標價為 160 美元，比目前的 175 美元低了 8.5％左右。