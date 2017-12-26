發展智慧城市 成大AI數據中心揭牌

成大同時展示全台第一輛AI自駕車的原型車，車體從國外進口，核心AI技術與運用，包括感測處理、決策判斷、控制趨動及系統整合（判斷行人、車輛、找路等），由成大電機資訊學院、工學院、規劃與設計學院等跨領域團隊研發。

成功大學今天在自強校區電機系館成立人工智慧服務暨數據中心（AI service and data center，簡稱AIS＆D），不只支援成大AI研發，校長蘇慧貞和台南市代理市長李孟諺更簽署合作備忘錄，共同發展智慧城市，提供更多就業機會。

（中央社記者張榮祥台南26日電）AI（人工智慧）研發蔚為風潮，成功大學學生1934年開發出語音計數機器人，時隔83年，校方今天成立人工智慧服務暨數據中心，且和台南市政府簽署合作備忘錄，共同發展智慧城市。

這輛AI自駕原型車相關系統已完備，預定明年第一季或第二季在成大歸仁校區進行動態測試，日後若加入AIS＆D眾多數據，自駕車將能辨視更複雜的環境。

另外，會場展示成大研發的先進智慧型機器人，示範瞄準目標、射箭等動作，距離1934年成大機械工程系學生打造的語音計數機器人，已時隔83年。

成大人員說，20世紀前期，科學界開始發展機器人，成大1934年校慶時，機械工程系學生使用機械工廠廢料，打造一台語音計數機器人，用來計算校慶博覽會現場人數。

如今，AIS＆D揭牌成立，未來將支援成大AI研發工作，發展智慧製造、智慧機器人、智慧養殖、智慧醫療等；且和台南市政府合作，尤其是智慧城市、數位治理、公務人員專業增能與城市大數據分析等。並分析再利用成大智慧校園的巨量資料，改善教學研究環境。1061226