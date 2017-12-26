台日古寺院締結友好揭牌 日老禪師是灣生

21日，普濟寺現任住持（第9任）如目法師及第8任住持慧明法師等邀請到京都妙心寺大本山的禪師、靈雲院方丈則竹秀南來為兩寺院締結友好寺院揭牌。

普濟寺的主尊湯守觀音從開光安座至今已112個年頭，是台灣首尊守護溫泉的神。普濟寺是臨濟宗（佛教禪宗的主要支派）妙心寺派在台北布教據點之一。

（中央社記者楊明珠台北26日電）台北市新北投的市定古蹟普濟寺日前邀請到日本臨濟宗妙心寺大本山的老禪師則竹秀南弘法，並為兩寺院締結友好寺院揭牌紀念。81歲的則竹秀南生於台南，其父是普濟寺建寺大功臣。

如目法師表示，經由日本溫泉協會理事、也是知名作家西村理惠的熱心聯繫，今年5月中旬他率團前往京都妙心寺靈雲院進行溯源之旅，承蒙則竹秀南接見，詳述其父則竹玄敬於1915年參與普濟寺開山建寺的經歷。

在日本臨濟宗禪宗的傳承當中，妙心寺是最主要的寺院。日本臨濟宗近7000間寺院當中，逾半是在妙心寺派的帶領之下持修弘法，則竹秀南也是國際禪友好交流協會的會長。

則竹秀南在北投普濟寺弘法時說：「我1937年在台南呱呱落地，之後在台南度過一段時間，二次大戰結束後回到日本。台南是我的故鄉。」

1899年12月20日，時任台灣總督的兒玉源太郎邀請臨濟宗的高僧梅山玄秀率修行僧到台灣弘法，1900年6月，梅山玄秀在圓山公園的西側建臨時精舍，後來擴建為鎮南山臨濟護國禪寺。

則竹秀南說，梅山玄秀於1903年一度返回日本，後來率16歲的則竹玄敬等數人回到台北弘法。

他說，父親則竹玄秀92歲圓寂，他曾要求父親寫下在台灣的事蹟，得知父親在臨濟寺落成後，曾到花蓮工作，28歲時回台北後，借用北投的海軍用地興建了20多坪的廳堂，將台灣鐵道部運輸課長村上彰一發願製作的湯守觀音石像安座於傳教所。

後來，則竹玄敬向臨濟寺請求，邀請鈴木雪應法師主事，1916年1月鐵真院（普濟寺）落成，則竹玄敬持一衣一缽，前往台南開教。

則竹秀南說，直到將近50歲還單身未婚的則竹玄秀在台南罹患瘧疾，被勸娶妻照料身子，後來生下他。

促成普濟寺與妙心寺結緣的作家西村理惠表示，普濟寺的湯守觀音嵌在普濟寺牆上，今年1月寺方舉行二戰後首度公開見面會。她認為這次則竹秀南率高僧訪問普濟寺，除了是有佛緣之外，也讓人再度體會到台日情誼之深。

普濟寺（原名鐵真院）源起於北投居民盼能安奉守護北投繁榮的佛像，由北投第一家溫泉旅館天狗庵主人平田源吾向台北廳請願未果，1905年向鐵道部運輸課長村上彰一請願，合力完成湯守觀音石像。1061226