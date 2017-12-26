106年國防報告書 首完整公布共機艦擾台圖

（中央社記者呂欣憓台北26日電）國防部今天公布106年國防報告書，報告書中首度完整公布中共機艦從去年中到今年底遠海長訓的次數和航線圖。從去年8月到今年12月中，共機艦共有25次擾台。

國防部每2年公布一次國防報告書，國防部在今天舉行的例行記者會中公布報告書，也是總統蔡英文上任後公布的第一本國防報告書。報告以「守疆衛土、看見國軍」為主軸，分為5篇、10章節，以6萬多字搭配159張彩色照片以及大量的圖表，用簡明的方式向大眾闡述國家國防政策。

這是國防部公布的第14本的國防報告書。5篇分別為戰略環境、國防整備、國防自主、國防治理、榮耀國軍，10章節分別為安全情勢、國防挑戰、國軍使命、戰力發展、國防科技、國防民生、施政成效、夥伴關係、軍民同心和人才傳承。