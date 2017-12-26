〈2018投資雷達〉2018澳幣何去何從？分析師這

主要內容如下，隨著 2017 年接近尾聲，公平地說，澳幣 / 美元交易員已經被排除在未來一年的酸楚之外，因澳幣兌美元的波動率仍遠未達到以往的程度。 然而，放棄波動性並不是什麽新鮮事，澳幣 / 美元連續第 3 年維持在令人痛苦而又熟悉的 0.70-0.80 大致區間內波動，反映出澳洲央行（RBA）貨幣政策行動的缺乏。

那麽接下來 2018 年澳元 / 美元走勢前景如何，又將會面臨什麽樣的改變呢？

Ivan Delgado 認為，儘管聽起來很艱難，但在 2018 年，低波動率的現狀不太可能顯著改變。這是基於這樣一種假設，即澳洲央行（RBA）仍將過於謹慎，而美國聯準會（FED）將在 2018 年的大選期間也將避免過度激進的升息周期。最終，預計澳幣 / 美元未來 12 個月內面臨的最大風險將是：緩慢而漸進的跌向 0.70 區域。

與此同時，澳洲央行將維持中性立場不變。

Ivan Delgado 表示，要了解澳幣可能面臨的波動類型，關鍵是要了解澳洲央行自中性利率立場轉變的前景和可能性。整個 2017 年，澳洲央行一直保持著現金利率不變，最後一次降息可以追溯到 2016 年 8 月 2 日。

澳洲央行的立場是：目前的政策仍是合適的。在這一階段，辯論可劃分為兩個陣營中，鷹派人士認為，非礦業投資前景的改善和勞動力市場的強勁增長都是有道理的，而鴿派人士則更擔憂在收入增長疲軟和債務水平上升背景下家庭消費增長面臨的風險。

一方面，澳洲央行擔憂低收入家庭的收入被債務所超越，這對降低通膨預期產生了影響，也對消費者支出產生了直接影響。

另一方面，澳洲勞動條件和投資意願繼續上升。澳洲央行有足夠的理由證明，貨幣政策的考慮沒有重大改變。這樣的立場不太可能在 1 個月內作出改變，這將導致澳洲央行現金利率變化的預期降低。

而美國聯準會在利率方面有更大的回旋餘地。

美國聯準會今年已經升息 3 次，上一次升息是在 12 月，當前利率水平為 1.5%，達到了與澳洲央行相當的水平。然而，最需要強調的是，美國聯準會十多年來第一次成功地加快了升息步伐，反映出經濟增長勢頭的加快。此外，就像澳大利亞的經濟情況一樣，經濟增長的主要動力來自勞動力市場。

那麽這對澳元 / 美元而言意味著什麽呢？

總體而言，澳洲央行和美國聯準會之間的貨幣政策背離風險將持續下去，但以如此緩慢和漸進的速度，不太可能導致澳幣 / 美元過度波動，然而仍 Ivan Delgado 認為這是一場緩慢的流血。預計澳幣不會從宏觀面找到足夠多的買盤以助推匯價自當前的 0.76/0.77 區間升值太多。

與澳幣不同，美元仍受到謹慎的鷹派美國聯準會的支持，因此鼓舞市場參與者更傾向押注美元多倉，這可能將助推美元兌澳幣升值至 0.70 水平。

此外，如果美國聯準會在 2018 年未能實現至少 2 次升息，則澳幣 / 美元的下行風險將受限於 0.75 區域，這可能會成為一個吸引投資者的因素，因其廣泛的 0.70-0.80 區間中值的支撐力度較強。

如果將這一情景與更具建設性的澳洲央行相結合，一直到 2018 年下半年，則上調澳幣 / 美元預期指向 0.80 也將是合乎邏輯的。