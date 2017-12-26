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NBA／聖誕連線成功　雷霆CPR合砍75分氣走火箭

記者鍾東穎／綜合報導2017/12/26 13:27
▲雷霆「CPR連線」成功Russell Westbrook(左)、Paul George和Carmelo Anthony(右)合力拿下75分。（圖／美聯社／達志影像）
▲雷霆「CPR連線」成功Russell Westbrook(左)、Paul George和Carmelo Anthony(右)合力拿下75分。（圖／美聯社／達志影像）

NBA聖誕大戰繼續上演，此役來到奧克拉荷馬市，雷霆在自家主場成功完成「CPR連線」三人今(26)日合力拿下75分，火箭「HP雙核心」因為Chris Paul還未傷癒歸隊，只剩James Harden 一人獨撐，最終火箭就112:107苦吞三連敗。

此役雙方打得糾纏，第四節以88:88開始，雙方互有領先，直到最後Paul George連拿5分幫雷霆穩住領先，接著Andre Roberson先是在三分線外賞了Harden一記火鍋，雷霆轉換快攻，提前起跑的Roberson接獲Russell Westbrook的傳球輕鬆上籃得分，這一攻一防價值千金，幫助雷霆鎖定勝局，笑納近期五連勝。

雷霆「CPR連線」Westbrook繳出「雙十」攻下全場最高31分，外帶6籃板11助攻，George拿下24分，Carmelo Anthony20分。關鍵時刻及時跳出來的Roberson貢獻8分。

火箭一哥Harden拿下298助攻14籃板的準大三元，Eric GordonTrevor Ariza同樣繳出20分，Clint Capela貢獻「雙十」1910籃板。

雷霆最近8戰取得7勝，目前戰績1915敗，位居西區第5名。 火箭目前苦吞三連敗，戰績257敗，勝率掉到781讓出西區王座。

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