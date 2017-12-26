聯大駁美遷以館 波頓建議美停止捐款

現任美國企業研究所( AEI) 資深研究員波頓（John Bolton）在「華爾街日報」撰文評論，聯合國部分機構確實做了有用的工作，但美國納稅人不應負擔那些不值得付出的組織。

聯合國大會日前在35票棄權、21票缺席投票下，以128票對9票通過決議，要求美撤銷承認耶路撒冷為以色列首都的決定。外界認為國際社會教訓了美國。

（中央社記者黃兆平紐約25日專電）美國前駐聯合國大使波頓今天撰文批評聯合國效率不彰、改革無方，強制義務性捐款制度不公平，美應重新考慮捐助更廣泛性或直接退出某些組織、撤銷部分或全部捐款等。

他認為，聯大投票結果遮掩混淆了美國總統川普的勝利與機會。事實上，從表決可知美祭出金援懲罰確實收到效果，再次證明錢要用在刀口上。

瓜地馬拉已率先宣布將使館從特拉維夫遷往耶路撒冷，對其他國家是很好的例子。

這位立場保守強硬的美前外交官指出，聯合國過去數十年改革努力，在組織文化及效率上幾乎沒有任何改變。這必須歸因於強制性捐款制度，每個國家被分配固定額度，美國負擔最多，高達22%，遠遠超越其他主要經濟體，中國只占8%。美國為何要忍受這些？

波頓建議，美應拒絕這種國際課稅體制，朝向自願捐款制。亦即每個國家只負擔它想負擔的部分或機構預算。聯合國許多組織若無法達到成效，預算應被審視、酌刪或全部刪除。美國甚可考慮完全退出某些組織。

他首先批評聯合國人權理事會（UN Human RightsCouncil），從不猶豫辱罵、傷害美國。前些日子，美納稅人還付錢請教授調查公布美貧窮與貧富不均結果，批評貧窮毀了美國夢。

再來是經濟及社會理事會（Economic and SocialCouncil）5個區域組織也是毫無成效，美長期支持簡直不可思議。

波頓同時批評聯合國官僚體系，即使刪除某些預算也不會有任何影響，像是裁軍事務辦公室（UNODA）、開發計畫署等，而救濟工作署（Relief and WorksAgency）應併入難民事務高級專員公署（UN HighCommissioner for Refugees）一起運作。

不過，波頓也提及聯合國許多專門機構，諸如國際原子能總署(IAEA)、糧農組織（FAO）、世界衛生組織(WHO)等，做了很多重要工作，雖須更緊密監督，但不應關閉。

波頓認為，捐助改為自願制，不會違反聯合國憲章，一旦美國起頭，相信日本及一些歐洲國家也會跟進，擔心聯大毫無意義的投票損失、安理會表決結果寫入憲章，美國不會有實質損失。1061226