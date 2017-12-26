缺錢買毒竊農用抽水馬達變賣　朴子警過濾百監視器逮毒蟲

歲末年關近、毒犯缺錢買毒解癮，都會引發宵小盜竊影響百姓產財與社會治安。嘉義縣六腳鄉近期就發生3毒犯因缺錢買毒，聯手竊取農民維生的抽水馬達變賣，得款購毒解癮。案發後民眾報案，經朴子分局警方契而不捨，過濾數百個監視錄影片後，循線逮捕犯嫌到案。

吳姓、陳姓、王姓等3名毒犯，因染毒癮缺錢買毒成慣竊，不思循正途獲取金錢，白天夥同騎乘機車四處尋找下手目標。，見六腳村一處楊姓民眾所有之空屋無人居住，即利用深夜無人時，由王姓負責把風接應，吳姓、陳姓翻牆行竊，竊取屋內4具抽水馬達變賣花用，因空屋地處偏僻，四周均無任何監視器，致使警方獲報後，在案情偵察一度陷入膠著。