NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈提振觀光　部落道路改善計畫完成加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

缺錢買毒竊農用抽水馬達變賣　朴子警過濾百監視器逮毒蟲

記者陳鐘聲／嘉義報導2017/12/26 13:38
▲朴子分局針對案發地點鍥而不捨過濾數百個錄影鏡頭後，終於將吳、陳、王等3名竊嫌逮捕到案。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.26）
▲朴子分局針對案發地點鍥而不捨過濾數百個錄影鏡頭後，終於將吳、陳、王等3名竊嫌逮捕到案。（圖／記者陳鐘聲翻攝 , 2017.12.26）

歲末年關近、毒犯缺錢買毒解癮，都會引發宵小盜竊影響百姓產財與社會治安。嘉義縣六腳鄉近期就發生3毒犯因缺錢買毒，聯手竊取農民維生的抽水馬達變賣，得款購毒解癮。案發後民眾報案，經朴子分局警方契而不捨，過濾數百個監視錄影片後，循線逮捕犯嫌到案。

吳姓、陳姓、王姓等3名毒犯，因染毒癮缺錢買毒成慣竊，不思循正途獲取金錢，白天夥同騎乘機車四處尋找下手目標。，見六腳村一處楊姓民眾所有之空屋無人居住，即利用深夜無人時，由王姓負責把風接應，吳姓、陳姓翻牆行竊，竊取屋內4具抽水馬達變賣花用，因空屋地處偏僻，四周均無任何監視器，致使警方獲報後，在案情偵察一度陷入膠著。

嘉義縣警察局朴子分局六家派出所蔡宗賢所長、陳世民副所長、葉俊志警員等人針對案發地點，共同分析研判竊嫌可能作案路線，契而不捨沿途調閱數十支監視器，過濾數百個錄影鏡頭後，才初露曙光，在監視器鏡頭拍攝到的竊嫌臉部及作案車號都模糊不清的情況下，再逐一擴大清查慣竊比對後，終於將吳、陳、王等3名竊嫌逮捕到案。全案依加重竊盜罪函送嘉義地檢署偵辦，楊姓民眾相當感謝警方。

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

關鍵字盜竊嘉義縣朴子分局六家派出所
雲縣性侵害被害人　一站式服務啟動光華巨型薑餅屋　精緻呈現校景吸睛

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan