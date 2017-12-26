缺錢買毒竊農用抽水馬達變賣　朴子警過濾百監視器逮毒蟲

歲末年關近、毒犯缺錢買毒解癮，都會引發宵小盜竊影響百姓產財與社會治安。嘉義縣六腳鄉近期就發生3毒犯因缺錢買毒，聯手竊取農民維生的抽水馬達變賣，得款購毒解癮。案發後民眾報案，經朴子分局警方契而不捨，過濾數百個監視錄影片後，循線逮捕犯嫌到案。
吳姓、陳姓、王姓等3名毒犯，因染毒癮缺錢買毒成慣竊，不思循正途獲取金錢，白天夥同騎乘機車四處尋找下手目標。，見六腳村一處楊姓民眾所有之空屋無人居住，即利用深夜無人時，由王姓負責把風接應，吳姓、陳姓翻牆行竊，竊取屋內4具抽水馬達變賣花用，因空屋地處偏僻，四周均無任何監視器，致使警方獲報後，在案情偵察一度陷入膠著。
嘉義縣警察局朴子分局六家派出所蔡宗賢所長、陳世民副所長、葉俊志警員等人針對案發地點，共同分析研判竊嫌可能作案路線，契而不捨沿途調閱數十支監視器，過濾數百個錄影鏡頭後，才初露曙光，在監視器鏡頭拍攝到的竊嫌臉部及作案車號都模糊不清的情況下，再逐一擴大清查慣竊比對後，終於將吳、陳、王等3名竊嫌逮捕到案。全案依加重竊盜罪函送嘉義地檢署偵辦，楊姓民眾相當感謝警方。
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