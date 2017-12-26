英女王耶誕演說 哈利馬克爾合照入鏡

（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）英國女王伊麗莎白二世昨天在耶誕演說時悼念倫敦、曼徹斯特恐攻及倫敦大火罹難者，也歡迎即將加入的王室新成員，哈利王子與馬克爾的合照在演說時入鏡。

女王依照慣例在25日下午3時發布耶誕演說。她身著白色洋裝，優雅地坐在耶誕樹前對英國及大英國協各國說話。

她身旁桌上放著曾孫喬治小王子的4歲生日公開照片、曾孫女夏綠蒂公主的2歲生日公開照片，正中央是她和丈夫菲立普親王在結婚70週年的合影，唯一一張黑白照是她在1947年的結婚照片。

然而，鏡頭拉遠可以看到，在壁爐旁的茶几上，放著卡蜜拉70歲生日時與查爾斯親王的合影，以及11月27日哈利王子宣布訂婚當天，與美國籍未婚妻馬克爾（Meghan Markle）首次公開亮相的照片。