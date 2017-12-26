英女王耶誕演說 哈利馬克爾合照入鏡

（中央社記者戴雅真倫敦26日專電）英國女王伊麗莎白二世昨天在耶誕演說時悼念倫敦、曼徹斯特恐攻及倫敦大火罹難者，也歡迎即將加入的王室新成員，哈利王子與馬克爾的合照在演說時入鏡。
女王依照慣例在25日下午3時發布耶誕演說。她身著白色洋裝，優雅地坐在耶誕樹前對英國及大英國協各國說話。
她身旁桌上放著曾孫喬治小王子的4歲生日公開照片、曾孫女夏綠蒂公主的2歲生日公開照片，正中央是她和丈夫菲立普親王在結婚70週年的合影，唯一一張黑白照是她在1947年的結婚照片。
然而，鏡頭拉遠可以看到，在壁爐旁的茶几上，放著卡蜜拉70歲生日時與查爾斯親王的合影，以及11月27日哈利王子宣布訂婚當天，與美國籍未婚妻馬克爾（Meghan Markle）首次公開亮相的照片。
女王在演說中追悼今年在倫敦恐攻與曼徹斯特恐攻的死傷者，以及6月倫敦格蘭菲塔（Grenfell Tower）大火罹難者。曼徹斯特的演唱會恐攻造成22人死亡，倫敦大火有71人罹難。3月的國會恐攻、6月的倫敦橋恐攻各造成5人及8人死亡。女王在演說中也感謝救難人員。
女王今年11月與菲立普親王慶祝結婚70週年，她在演說中讚美丈夫這些年來的支持。她說：「我不知道我出生的年代，有沒有人替結婚70週年發明白金婚這個詞。你沒預料到會結婚那麼久。」
女王也提到明年5月將要加入王室的新成員，以及威廉王子和凱特的第3個孩子。她說：「很期待明年要歡迎新成員的加入。」
馬克爾今年和王室家族一同在山均漢姆堡過耶誕，25日上午前往教堂做耶誕禮拜，受到民眾熱烈歡迎。
英國在位君主在耶誕節當天下午3時發布演說已有85年歷史，第一次是在1932年，女王的祖父喬治五世接受英國廣播公司（BBC）創辦人芮斯（John Reith）建議，透過廣播對大英國協52個國家即時演說。
耶誕演說大約長10分鐘，內容在回顧過去一年並展望未來，近年也透過電視轉播。英國去年共有810萬人收看女王耶誕演說，是耶誕節當天收視率最高的節目。
女王今年在演說中提到，60年前，她第一次進行電視轉播的耶誕演說，當時誰能想像，科技進步如此飛快，現在大家能透過電腦和手機看耶誕演說。1061226