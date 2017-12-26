金門檢警聯席會 聚焦五合一選舉和反毒

（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣警察局與福建金門地方法院檢察署今天共同舉辦106年檢警聯席會議。與會檢警調人員針對明年五合一選舉和強化反毒作為共商對策，宣誓打造無毒、乾淨家園。

檢警聯席會議在縣警局會議室舉行，由金門地檢署檢察長徐錫祥主持。徐錫祥和福建高等法院金門分院檢察署檢察長鄭文貴不約而同表示，明年的五合一選舉與反毒，是兩大工作重點。

徐錫祥並指出，依選舉罷免法100條規定，不只正式選舉，各黨初選也有可能構成賄選情事，如有犯罪行為就有偵查義務，提醒所有執法人員勇於行事。