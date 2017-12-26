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金門檢警聯席會 聚焦五合一選舉和反毒

中央社2017/12/26 13:26
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃慧敏金門縣26日電）金門縣警察局與福建金門地方法院檢察署今天共同舉辦106年檢警聯席會議。與會檢警調人員針對明年五合一選舉和強化反毒作為共商對策，宣誓打造無毒、乾淨家園。

檢警聯席會議在縣警局會議室舉行，由金門地檢署檢察長徐錫祥主持。徐錫祥和福建高等法院金門分院檢察署檢察長鄭文貴不約而同表示，明年的五合一選舉與反毒，是兩大工作重點。

徐錫祥並指出，依選舉罷免法100條規定，不只正式選舉，各黨初選也有可能構成賄選情事，如有犯罪行為就有偵查義務，提醒所有執法人員勇於行事。

回顧106年度金門治安狀況，年初偽造金門酒廠提酒券案、8月鎮代表會主席遭強搶奪案宣騰一時。徐錫祥對檢警一口氣逮捕11名凶嫌、跨海追槍，展現追緝到底的決心，表示肯定。

鄭文貴則是期待檢警調全力合作，配合行政院「新世代反毒策略」，強化轄內毒查緝能量，阻斷境外走私毒品管道。

在毒品犯罪檢舉部分，與會代表研議「保護檢舉人機制」，未來遇案啟動，一律以化名或代號稱呼，並嚴禁在公文流程中不慎洩露，務必保護檢舉人身分。

包括調查局福建省調查處、矯正署金門監獄、行政院海岸巡防署第九岸巡總隊、金門機動查緝隊、海洋巡防總局第九海巡隊、金門憲兵隊、金門防衛指揮部等代表今天與會，針對有效執行各級毒品查緝任務、強化反毒宣導作為等議題集思廣益。1061226

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