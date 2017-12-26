金鋼狼爪伸向社會企業 5名人化身慈善家

休傑克曼2011年成立笑臉人咖啡（Laughing Man），直接與種植者交易，笑臉人咖啡店在紐約曼哈頓開張，如今在全美1800家店都可買到笑臉人咖啡。根據官網，收益全數投入開發中國家的教育、社區發展和新事業發展計畫。

這位以電影「X戰警」（X-Men）系列金鋼狼一角聞名全球的澳洲男星在一趟衣索比亞之旅後，2011年開始將他的「金屬爪」伸進社會企業領域。他在旅途中替當地咖啡農幫忙一天並見識咖啡交易後，對確保種植者作物以公道價錢賣出的公平交易產生興趣。

以下是路透社列出5位經營具備行善使命事業的名人。

（中央社倫敦26日綜合外電報導）近年來經營事業以解決社會問題的社會企業愈來愈流行，知名度高漲，從大咖演員到名廚都在經營這類事業。

●蘿賽李奧道森（Rosario Dawson）

這名演過「萬惡城市」（Sin City）和「MIB星際戰警2」（Men In Black II）等電影的美國女星去一趟非洲後，2013年與好友發展社會企業Studio 189。

Studio 189販售的服裝挑戰量產、平價快速時尚概念，衣服在迦納手工製作，聚焦在非洲圖樣和織物，同時付給製作者像樣的薪水。

●「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）

這位坐擁葛萊美獎的美國藝人自2010年以來擔任社會企業Bionic Yarn創意總監。

Bionic Yarn回收塑膠瓶再利用，生產兩種紗線用以製造牛仔褲、汽車座套等各式物品。

●麥可辛（Michael Sheen）

這位演過「暮光之城」（Twilight）系列和「請問總統先生」（Frost/Nixon）等片的威爾斯男星，是在鼓勵民眾消費做公益的年度活動「社會星期六」（Social Saturday）上宣告，有興趣投入社會企業。

他去年身穿活動T恤，表示希望了解社會企業如何對他的家鄉有所幫助。他今年4月獲宣告將成為英國社會企業組織Social Enterprise UK贊助者。他11月在頒獎活動上告訴湯森路透基金會（TRF），明年將發展自己的社會企業，打算協助民眾創立社區型事業和服務。

●傑米奧利佛（Jamie Oliver）

這位英國名廚2002年才26歲就在倫敦開了Fifteen餐廳，取名源自他設法訓練15名弱勢年輕人做菜當廚師。

第一批全是失業的年輕人，有些是中輟生，或是有情緒管理問題。後來Fifteen餐廳在荷蘭阿姆斯特丹和英格蘭西南部康瓦爾（Cornwall）展店，訓練的廚師超過500人，8成仍在廚房工作。（譯者：中央社盧映孜）1061226