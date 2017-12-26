印度尼泊爾邊境封鎖危機暫解

（中央社記者康世人新德里26日專電）印度與尼泊爾官員今天開會協商，印度比哈省拉克紹爾鎮通往尼泊爾的通道遭當地居民抗議計畫封鎖問題，當地居民卻決定停止封鎖邊境行動。
由於被視為親中國的兩個尼泊爾共產黨聯合組織左翼陣營，最近剛贏得大選準備籌組新政府，印度與尼泊爾再傳邊境可能封鎖，引起關注。
印度拉克邵爾鎮（Raxaul）與尼泊爾比爾甘傑鎮（Birgunj）是雙方最重要的邊境通商重鎮之一，由此進行的大宗商品貿易占雙邊貿易的70%。
這條要道每天有大量製作水泥的粉煤灰和水泥熟料等原料，經拉克邵爾鎮運往比爾甘傑鎮的水泥廠，日產水泥約1050公噸，主要銷往印度。
根據尼泊爾「加德滿都郵報」（The KathmanduPost）報導，印度拉克邵爾鎮居民不滿每天運送的水泥原料引發粉塵飛揚，造成當地空氣汙染且危害健康，揚言從26日起將封鎖克拉邵爾鎮通往比爾甘傑鎮的道路和鐵路。
印度高等法院收到克拉邵爾鎮當地居民的訴願後，也下令印度鐵路公司停止運輸水泥原料等，對克拉邵爾鎮當地居民健康造成危害的貨品，這將使比爾甘傑鎮10幾家水泥廠逾80%的原料來源受到嚴重打擊。
為解決這項問題，印度與尼泊爾相關部門官員今天在比爾甘傑鎮開會，希望找到解決之道，包括尋找另一運輸路徑取代行經克拉邵爾鎮的運輸路線。
「印度時報」（Times of India）報導，發動封鎖邊境行動的印度教激進右翼組織Swadeshi JagranManch總裁阿加渥（Mahesh Prasad Agarwal）昨天宣布，因印度鐵路公司已回函承諾，停止運送水泥原料行經克拉邵爾鎮到尼泊爾，他們的要求獲得滿足，決定不再封鎖邊境道路與鐵路。
印度與尼泊爾2015年曾因尼泊爾印度裔馬德西人（Madhesi）抗議尼泊爾新憲法而封鎖邊境道路，印度政府也以安全理由封鎖邊境，導致尼泊爾出現燃料危機，這起事件曾嚴重影響印度與尼泊爾關係。1061226