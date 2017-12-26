印度尼泊爾邊境封鎖危機暫解

這條要道每天有大量製作水泥的粉煤灰和水泥熟料等原料，經拉克邵爾鎮運往比爾甘傑鎮的水泥廠，日產水泥約1050公噸，主要銷往印度。

印度拉克邵爾鎮（Raxaul）與尼泊爾比爾甘傑鎮（Birgunj）是雙方最重要的邊境通商重鎮之一，由此進行的大宗商品貿易占雙邊貿易的70%。

由於被視為親中國的兩個尼泊爾共產黨聯合組織左翼陣營，最近剛贏得大選準備籌組新政府，印度與尼泊爾再傳邊境可能封鎖，引起關注。

根據尼泊爾「加德滿都郵報」（The KathmanduPost）報導，印度拉克邵爾鎮居民不滿每天運送的水泥原料引發粉塵飛揚，造成當地空氣汙染且危害健康，揚言從26日起將封鎖克拉邵爾鎮通往比爾甘傑鎮的道路和鐵路。

印度高等法院收到克拉邵爾鎮當地居民的訴願後，也下令印度鐵路公司停止運輸水泥原料等，對克拉邵爾鎮當地居民健康造成危害的貨品，這將使比爾甘傑鎮10幾家水泥廠逾80%的原料來源受到嚴重打擊。

為解決這項問題，印度與尼泊爾相關部門官員今天在比爾甘傑鎮開會，希望找到解決之道，包括尋找另一運輸路徑取代行經克拉邵爾鎮的運輸路線。

「印度時報」（Times of India）報導，發動封鎖邊境行動的印度教激進右翼組織Swadeshi JagranManch總裁阿加渥（Mahesh Prasad Agarwal）昨天宣布，因印度鐵路公司已回函承諾，停止運送水泥原料行經克拉邵爾鎮到尼泊爾，他們的要求獲得滿足，決定不再封鎖邊境道路與鐵路。

印度與尼泊爾2015年曾因尼泊爾印度裔馬德西人（Madhesi）抗議尼泊爾新憲法而封鎖邊境道路，印度政府也以安全理由封鎖邊境，導致尼泊爾出現燃料危機，這起事件曾嚴重影響印度與尼泊爾關係。1061226