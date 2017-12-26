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華航明年3/25起 每天直飛洛杉磯安大略機場

中央社2017/12/26 13:34
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北26日電）華航最新的美國加州洛杉磯安大略機場航班確定於明年3月25日啟航，將以波音777-300ER每天直飛。華航表示，自華航宣布直飛安大略機場後，市場反應良好，決定增班。

華航表示，這是華航繼1971年開航洛杉磯以來，第二條自台灣直飛洛杉磯航線。由於機場位置對於居住大洛杉磯地區東部旅客十分便利，可大幅節省交通及通關、提領行李等時間。

華航早先發布將於明年春季開航洛杉磯安大略機場，原預定每週4班，市場反應不錯，因此最新的夏季班表確定後，這條新航線增加為每天一班自桃園機場直飛當地。

華航指出，桃園飛加州安大略航線去程CI-24於16時10分自桃園起飛，洛杉磯當地時間13時20分抵達；回程CI-23於15時45分自安大略機場起飛，20時55分抵達桃園機場。

另外，華航兩岸航線新增桃園到福州來回航線，搭配現有松山到福州每週3班，華航集團每週一、二、三、五、六共5班由台灣往返福州，提供旅客更多元的搭機選擇。

桃園到福州去程AE-215航班7時30分自桃園機場起飛，9時抵達福州；回程AE-216上午9時55分自福州起飛，11時35分抵達桃園。

華航現飛航中國大陸30個航點，每週119個航班；美洲地區目前飛航舊金山、洛杉磯、紐約及夏威夷、溫哥華等5個航點，每週40個航班。1061226

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