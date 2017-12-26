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光華餐旅群挑戰超大型薑餅建築　精緻呈現校景超吸睛

記者黃文博／台南報導2017/12/26 13:57
▲光華高中餐旅群師生挑戰超大型薑餅建物。（圖／記者黃文博攝，2017.12.26）
▲光華高中餐旅群師生挑戰超大型薑餅建物。（圖／記者黃文博攝，2017.12.26）

光華餐旅群師生除舊布新，結合烘焙課設計草圖製作薑餅，分組建構北部、中部、南部、以及離島地區等34個台灣觀光景點，舉凡台北101大樓、高雄八五大樓、台中路思義教堂、金門莒光樓、台南正興街、太平境教堂、安平古堡以及光華高中校園建築等，都成為薑餅建築的重要里程碑。

今（106）年光華高中薑餅大賽已經邁入第四屆，從過去自創薑餅屋到今年以「台灣觀光景點」為主題，不但深耕在地文化，同時在歲末挑戰大型建築，背後需要有超強的團隊合作才能完成重大任務。

今年共有34組團隊參加，有的是精緻風格，每一片薑餅都像是精細雕琢的精品，同時透過數學演算精打細算，一層一層的堆砌而成，像安平古堡、高雄八五大樓的完整度和精緻度都相當高。

今年最大型的薑餅建築，是由餐飲管理科美食文化班和綜合高中觀光餐飲學程十多位同學組成的團隊，在蔡毓玲、陳慈涵、以及許馨尹等三位老師指導之下，學生動手自己製作3059片薑餅進而組合為「光華校園建築」，長度和寬度各160公分，高度達90公分，整體活現了光華校園景致，令人嘖嘖稱奇。

餐二義戴祥恩表示，光華校景的設計圖是綜二禮蔡郁絹發想的，有同學負責製作深淺顏色的薑餅，有同學負責用糖霜建構整個建物，最後加上明心池四週綠化，看到成品時，真的很有成就感、很感動。

模擬「一日校長」陳瑞安同學正好主修綜合高中室內設計學程，他表示餐旅群同學運用薑餅完成台灣景點建築，不但打破了原本對餐旅群只是烹飪烘焙的既定模式，同時也創造了建築和藝術的跨領域結合，真的非常驚豔。

關鍵字薑餅屋烘焙課光華高中餐飲管理科
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