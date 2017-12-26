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台股大吃綠蘋果　壓回震盪終場大跌百點

記者許家禎／台北報導2017/12/26 14:36
▲台北股市12月26日受到大陸昆山頒布停工令、蘋概股疲軟影響，終場大跌100.58點，收在10421點，跌幅0.96%，成交金額約969億元。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市12月26日受到大陸昆山頒布停工令、蘋概股疲軟影響，終場大跌100.58點，收在10421點，跌幅0.96%，成交金額約969億元。（圖／NOWnews 資料照片）

台北股市今（26）日受到大陸昆山頒布停工令、蘋概股疲軟影響，終場大跌100.58點，收在10421點，跌幅0.96%，成交金額約969億元。指標股台積電跌1.09%、鴻海跌近1%、大立光一度破底，所幸終場收在平盤4000元的價位。另外聯發科、南亞科、宏達電、宏碁、華碩、日月光與和碩也都弱勢跌多。

台北股市今（26）日開盤漲3.65點，加權股價指數以10526.14點開出，不過開盤不久後10500點失守，最低下殺超過百點，來到10408點，差點連10400點大關也不保。各類股部分，電子跌逾1%、金融跌0.6%。其他，機電、電器電纜、化工、運輸、電設、半導體、光電類股皆跌1%以上，電子零組件類股跌逾2%。

個股部分，指標股台積電跌1.09%，收226元。鴻海跌近1%，來到91.2元。大立光收在平盤，守住4000元的價位。聯發科、南亞科與宏達電跌2%以上，分別來到280元、74.1元與72.4元。宏碁與華碩跌1%以上。日月光與和碩也弱勢跌1%至2%。

由於市場25日晚間流傳中國大陸昆山市官方文件，要求吳淞江部分工業企業全面停產半個月以改善水質數據，不過隨後又傳出暫緩實施，但大盤遭到利空襲擊，再加上持續傳出iPhone X銷售不佳，蘋概股一片綠油油，除了大立光一度跌破4000元的價位領跌外，嘉聯益、臻鼎、宸鴻、美律、雙鴻都跌超過3%以上。

關鍵字台股台股收盤終場收盤綠蘋果蘋概股
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