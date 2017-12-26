股債齊漲 調查：今年9成理專客戶都賺

摩根投信表示，理專對明年上半年市場雖略顯保守，但評估客戶還是會賺多於賠，其中，以報酬率介於0%至10%的比例最高，達69.49%；賺10%至20%的比例達22.58%居次，僅約4.51%理專認為明年上半年會賠錢。

此外，獲利在20%至30%及30%以上的也分別有6.72%及3.08%。

（中央社記者田裕斌台北26日電）今年以來全球資本市場股債齊漲，根據摩根投信針對理專的調查顯示，超過9成理專估計客戶今年整體投資呈現正報酬，報酬率0%至10%及10%至20%都超過4成。

摩根投信訪問全台近1000名銀行理專，建議2018年上半年投資宜採「股先於債」配置的理專，再較上次調查成長4個百分點，來到25.88%，但由於資產表現輪動加快，高達34.8%的理專認為，來年資產配置應該「股債各半」，較上次調查增加1.1個百分點，整體理專投資氣氛指向「富貴穩中求」。

對未來半年市場可能的投資變數，超過5成（57.27%）理專們依舊最關心「川普政策落實的狀況」，與「成熟國家央行升息步調」和「美元及新興貨幣強弱」，並列前3大最值得觀察變數。

至於推薦的基金類型，得票率最高的前3名基金類型依序為中國大陸基金（49.56%）、亞洲基金（26.65%）、生物科技資金（14.32%）；其中，中國大陸基金不僅連3度調查都蟬聯冠軍寶座，堪稱目前股票投資的當紅炸子雞。

至於債券基金，新興市場債獲得超過6成（69.27%）的理專推薦，高收益債券與亞洲債券也分別有34.14%和12.44%的推薦率，反映出在成熟市場利率持續正常化的環境背景下，具有較高票面利率的債券資產相對受理專青睞。1061226