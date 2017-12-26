難民營條件差 敘童躲過戰火卻不敵寒冬

（中央社安伊薩26日綜合外電報導）敘利亞自2011年戰爭以來，超過600萬人流離失所，有些人在簡陋的難民營找到棲身之所，但隨著寒冬降臨，缺乏禦寒衣物下，這些躲過戰火的難民，即使只是受寒感冒也可能送命。

法新社報導，隨著氣溫陡降，數萬名因敘利亞戰爭被迫逃離家園的難民，蜷縮在簡陋的塑膠帳篷或廢棄的建築物內，度過另一個難熬的嚴冬。

在暖氣、毛毯、禦寒衣物和醫療照顧樣樣都缺的難民營內，即使一個小小感冒也可能讓人送命。

35歲的亞洛希（Khadija Alloush）帶著5個小孩逃離烽火蹂躪的拉卡（Raqa），好不容易在安伊薩（AinIssa）難民營找到容身的地方，卻看著7歲的幼子因感冒而送命。