難民營條件差 敘童躲過戰火卻不敵寒冬

（中央社安伊薩26日綜合外電報導）敘利亞自2011年戰爭以來，超過600萬人流離失所，有些人在簡陋的難民營找到棲身之所，但隨著寒冬降臨，缺乏禦寒衣物下，這些躲過戰火的難民，即使只是受寒感冒也可能送命。
法新社報導，隨著氣溫陡降，數萬名因敘利亞戰爭被迫逃離家園的難民，蜷縮在簡陋的塑膠帳篷或廢棄的建築物內，度過另一個難熬的嚴冬。
在暖氣、毛毯、禦寒衣物和醫療照顧樣樣都缺的難民營內，即使一個小小感冒也可能讓人送命。
35歲的亞洛希（Khadija Alloush）帶著5個小孩逃離烽火蹂躪的拉卡（Raqa），好不容易在安伊薩（AinIssa）難民營找到容身的地方，卻看著7歲的幼子因感冒而送命。
在痛失愛子一週後，滿臉倦容飽經風霜的亞洛希啜泣說著：「我寶貝兒子因感冒走了。」
亞洛希告訴法新社：「他咳嗽，夜裡發燒，第2天就走了。」她把4個小孩叫到身邊，嘴巴說著：「上帝請讓我們不要感冒。」
難民營管理員艾亞夫（Jalal al-Ayyaf）坦承，難民營內醫療缺乏。
艾亞夫說：「沒有嬰兒死亡率的統計數字，但疾病死亡案例，因感冒病例而激增。」
冷冽寒風中，兒童光著腳丫在簡陋的難民營內奔跑，一些兒童穿著過大的毛衣和外套。
紅十字國際委員會（International Committee ofthe Red Cross）發言人賽德基（Ingy Sedky）說：「沒有足夠的冬衣，家人只能用毯子充當外套或禦寒衣物。」
「冬天時，小孩容易受到更多的健康威脅。」
在拉卡以北約50公里的安伊薩難民營內2550頂帳篷林立，收容的難民超過1萬7000人。當中大多是逃離拉卡或代爾祖爾（Deir Ezzor）的戰火。很多人的家園已被夷為平地，沒有電也沒有水。回家已經成為不可能的選擇。（譯者：中央社劉淑琴）1061226