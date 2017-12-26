106年國防報告書未列獵雷艦 續造否評估中

（中央社記者呂欣憓台北26日電）國防部今天公布106年國防報告書，但書中未列出海軍剛解約的獵雷艦案。國防部官員表示，這不代表獵雷艦不造了，因為合約還有不確定因素在，軍方仍在評估怎麼處理這件事。

國防部每2年公布一次國防報告書，國防部在今天舉行的例行記者會中公布報告書。報告以「守疆衛土、看見國軍」為主軸，分為5篇、10章節，以6萬多字搭配159張彩色照片以及大量的圖表，用簡明的方式向大眾闡述國家國防政策。

這是國防部公布的第14本國防報告書，5篇分別為戰略環境、國防整備、國防自主、國防治理、榮耀國軍，10章節分別為安全情勢、國防挑戰、國軍使命、戰力發展、國防科技、國防民生、施政成效、夥伴關係、軍民同心和人才傳承。