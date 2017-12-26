理專前3大推薦股票 中國基金三度蟬聯冠軍

根據摩根投信「2017 下半年度理專調查」顯示，2018 年上半年最推薦的基金類型，以股票型基金居多，其中，中國基金更以 49.56% 的壓倒性比例，連三度調查蟬聯股票基金推薦榜首，其次為亞洲基金 (26.65%) 及生物科技基金 (14.32%)。

至於債券基金部份，新興市場債獲得理專推薦比例超過 6 成 (69.27%)，高收益債券與亞洲債券也分別有 34.14% 和 12.44% 的推薦率，值得一提的是，本次新興債和高收益債的推薦比率都較前期出現滑落。

摩根中國雙息平衡基金經理人應迦得表示，MSCI 中國指數今年來一路走高，強彈逾 55%，而中國企業未來 12 個月 EPS 預估走勢也亦步亦趨，反觀其估值仍處於相對低檔的合理水位，顯示支撐陸股強漲主要由盈利增長的有基之彈。