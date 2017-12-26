成功嶺衛哨阻止役政署長闖營區　馮世寬將請陸軍獎勵

內政部役政署長林國演22日到成功嶺營區主持替代役結訓典禮，在進入營門時不願接受檢查，因而與陸軍機步104哨兵發生爭執，司機更口出惡言辱罵衛哨。國防部長馮世寬知悉後，肯定成功嶺衛哨盡責表現，並責請陸軍獎勵。
針對役政署發布新聞稿稱當時「軍方態度不佳」，國防部今(26)日例行記者會上，發言人陳中吉少將表示，所謂「軍方態度不佳」的說法，已是幾天前的新聞稿。
陳中吉說，馮世寬部長指示，營區安全有賴衛哨盡忠職守，已經指示陸軍司令部，對當天陸軍104旅的衛哨人員給予獎勵。對於進出營門的安檢程序是否有問題？是否需要改變？陳中吉說，進出的人員也好，本來就有相關程序。
有網友在臉書「靠北長官」粉絲專頁發文指出，林國演22日下午搭車進入成功嶺營區時，哨兵攔下後，林國演試圖「下車闖進營區」，等104旅哨兵通令輔導長同待命班衝出來，才交出證件識別登記，役政署長座車駕駛還下車辱罵哨兵「你們都是吃狗屎的」。
陸軍第十軍團24日發布新聞稿，肯定成功嶺營區大門衛哨人員依規定執行人車檢查作業，對於入營外賓未能配合及造成誤會，軍方甚表遺憾。內政部則是在24日晚間發布新聞稿表示，已將役政署長駕駛撤換，希望能平息眾怒。
▲陸軍步兵104旅日前實施營區整體安全防護演練暨警衛勤務示範，進入成功嶺營區車輛停車接受檢查。（圖／陸軍司令部臉書專頁）