成功嶺衛哨阻止役政署長闖營區　馮世寬將請陸軍獎勵

內政部役政署長林國演22日到成功嶺營區主持替代役結訓典禮，在進入營門時不願接受檢查，因而與陸軍機步104哨兵發生爭執，司機更口出惡言辱罵衛哨。國防部長馮世寬知悉後，肯定成功嶺衛哨盡責表現，並責請陸軍獎勵。

針對役政署發布新聞稿稱當時「軍方態度不佳」，國防部今(26)日例行記者會上，發言人陳中吉少將表示，所謂「軍方態度不佳」的說法，已是幾天前的新聞稿。

陳中吉說，馮世寬部長指示，營區安全有賴衛哨盡忠職守，已經指示陸軍司令部，對當天陸軍104旅的衛哨人員給予獎勵。對於進出營門的安檢程序是否有問題？是否需要改變？陳中吉說，進出的人員也好，本來就有相關程序。