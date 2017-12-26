智慧城市再徵案 盼催生國家隊輸出海外

亞洲．矽谷計畫執行中心執行長、國發會副主委邱俊榮今天出席徵案說明會時表示，這次智慧城市徵案比第一期新增自動駕駛一項。而第一期智慧城市徵案有11案，約明年1月中通過概念驗證後，擴大商業服務。

亞洲．矽谷與經濟部共推「智慧城市旗艦應用服務示範計畫」，今年開始匡列新台幣9億元，4年計畫預計投入新台幣36億元，第一期4月時開始徵案，要經過兩階段審查，期望從中培養整案輸出的國家隊或國際隊。今天進行第二期公告徵案，時間到107年2月22日。

（中央社記者陳政偉台北26日電）亞洲．矽谷與經濟部共推智慧城市徵案，第一期在明年1月中通過概念驗證，可擴大商業應用服務。國發會副主委邱俊榮今天表示，期望從中培養整案輸出的國家隊或國際隊。

根據資料，第一期智慧城市徵案的11案中，其中2案分別與新竹市與台南市合作，像是華碩電腦結合新竹市政府、彰化秀傳醫院與台灣大學等開發物聯網數據基礎平台，建構醫療、能源、交通物聯網應用。另一家廠商經緯航太則切入遙測聯合無人機的智慧農業加值服務平台，直接鎖定東南亞市場進行開發。

而全球自動駕駛商機龐大，預估2020年將有600萬輛的先進自動駕駛安全輔助，在2025年市場上將有200萬輛具有自我學習的人工智慧車輛，達830億美元的規模。

外界近日對勞工低薪問題關注，邱俊榮表示，雖然近來數字表現很好，出口、經濟成長率、就業各方面都不錯，但最近勞基法的問題，及前天發生的陳情抗議事件，這些問題都必須解決。

邱俊榮說，解決國內過勞、低薪、就業的問題有很多方法，最根本就是產業怎麼去轉型升級，怎麼發展具高附加價值產業，去付得起高薪，甚至是將來出口怎樣變得更健康，不是只追求數量，都是國家現在必須解決的經濟問題。

他強調，台灣有非常好的物聯網應用技術，可以改善出口體質，產業需要資金、法規、場域、技術及其他媒合，將來要系統性整案輸出變成國家隊，政府能做的就是建構平台與資源讓企業去投入。1061226