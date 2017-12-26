鈺創推3D自然光深度視覺技術 獲美無人商店導入

IC 設計廠鈺創 (5351-TW) 今(26)日發表多款新產品，搶攻 AI 人工智慧商機，其中最引矚目是鈺創攜手旗下子公司鈺立微電子，推 3D 自然光深度視覺技術，搶攻未來人臉辨識商機，據悉，該技術目前已獲得美系大廠導入在無人商店內。

據了解，亞馬遜已有一家無人商店試運作中，一家商店將導入 6000 個 3D 深度鏡頭與晶片，將全數採用鈺創與鈺立微合推的方案，而隨著中國大陸也將加快導入無人商店，產品銷售動能可期。鈺創不對導入客戶表示任何看法。

全球最大消費性電子大展 CES 將在明年 1/9 登場，鈺創今日宣布推多款新產品，搶攻明年電子產品新商機，其中新品多圍繞著 AI 領域，盧超群強調，AI 將大大影響全球生活，鈺創率先推產品，搶攻市場機會。