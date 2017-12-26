全國第一間　成大人工智慧服務暨數據中心揭牌

今天成大也展示了全台第一輛，成大AI自駕車的原型車，車體國外進口，核心的AI技術與運用，包括感測處理、決策判斷、控制與趨動以及系統整合，由成大電資學院、工學院、規畫與設計學院等跨領域團隊研發，預計明年第一、二季在成大歸仁校區進行動態測試，日後AIS＆D更多的數據加入，自駕車將能辨視更多更複雜的環境。

成大領先全國各大學成立「人工智慧服務暨數據中心」，宣告全面性發展人工智慧相關研究與應用，成大在AI應用上不但擔任領頭羊角色，也與在地城市緊密結合，與台南市政府簽署合作備忘錄，共同發展智慧城市。

成大AIS&D採購台灣第一部要價700萬元的NVIDIA DGX-1 GPU，是全球第一款專為深度學習以及人工智慧加速分析所打造的設備，具備全面整合的硬體、深度學習應用軟體、開發工具，可立即縮短資料處理時間、將更多資料視覺化、加速深度學習架構，以及設計更精密複雜的神經網路。

20世紀前期，科學界開始發展機器人，成大1934年校慶時，機械工程系學生即使用機械工廠的廢料，打造一台「語音計數機器人」，用於計算校慶博覽會現場前來參與活動的人數；成大在21世紀成立AIS＆D，不僅提供優質的AI教學與研究的軟硬體資源配置與服務，先進的設備外，也會聘用博士研究員、技術員等，協助各院系、產官學AI創新研究以及問題解決與大數據分析研究，未來還將提供相關的教育課程。

研發長謝孫源表示，AIS&D有三項重要任務，第一是支援全校AI研發工作，發展成大的特色研究與國際接軌，如智慧製造、智慧機器人、智慧養殖、智慧醫療等等；也要與台南市政府密切合作，尤其是智慧城市、數位治理、公務人員專業增能與城市大數據分析等議題；第三是執行成大智慧校園計畫所蒐集來的巨量資料做進一步分析與再利用，改善師生教學研環境。

電資學院院長許渭州指出，成大各學院都有跨領域應用人工智慧，如智慧製造、自駕車、檢測結核菌叢、蘭花育種分析與溫室培育系統、長照機器人、金融科技、人工智慧技術與服務等。成大擁有技術、師資亦完備，建立自有的AIS&D除了學術研究之外，還能夠協助產業界、政府部門發展AI技術與應用。

成大蘇慧貞校長、台南市代理市長李孟諺、成大研發長謝孫源、電資學院院長許渭州等人共同主持「人工智慧服務暨數據中心」揭牌；蘇慧貞表示，AIS&D的成立，代表開發出更多機會，也會有更多努力，為在地城市的進步、生活與產業帶來更好的發展。

李孟諺指出，人工智慧翻轉未來，市政府與成大合作發展智慧城市，將為在地帶來更多的就業機會。