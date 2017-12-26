加密貨幣「官方化」？德央行官員：歐元區暫時還見不到

數位貨幣允許使用者即時進行跨境線上交易，今年隨著價格飆漲，歡迎程度也跟著提升，其中「名氣」最大的比特幣，價格自今年起已增長大約 20 倍。

Carl-Ludwig Thiele 於《Euro am Sonntag》週日 (24 日) 刊出的專訪報導指出，「類似現金的央行數位貨幣，目前還不會出現。」

根據德國媒體報導，德國聯邦銀行 (Bundesbank) 董事會成員 Carl-Ludwig Thiele 排除在歐元區推出官方數位貨幣的可能性，並警告投資比特幣等加密貨幣的損失風險。

不過，隨著比特幣急漲至近 2 萬美元引發市場專家警告泡沫將至，上週五 (22 日) 因此暴跌 30% 至 1 萬 2000 美元之下。 Carl-Ludwig Thiele 表示：「估值急速增長，也提升急速暴跌的風險。」

比特幣 1 日內走勢。圖片來源：Coindesk

比特幣等數位貨幣的「官方化」仍普遍不被接受，批評人士認為數位貨幣容易被用以洗錢，且未加以規範也造成使用存在風險。

國際結算銀行 (The Bank for International Settlements) 9 月曾表示，現在要判斷央行是否應該發行自己的加密貨幣或許尚早，因為風險尚未完全評估且支撐加密貨幣的技術也仍未被足夠證明。

部份重量級人物如諾貝爾經濟學獎得主 Joseph Stiglitz ，表態認為加密貨幣應是「法外之徒」，他稱自己並非是造成加密貨幣的「非法化」，而是認為有鑒於比特幣的投資風險，潛力投資人必須提供透明的細節資訊。