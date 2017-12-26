NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈提振觀光　部落道路改善計畫完成加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

加密貨幣「官方化」？德央行官員：歐元區暫時還見不到

鉅亨網2017/12/26 14:06
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

根據德國媒體報導，德國聯邦銀行 (Bundesbank) 董事會成員 Carl-Ludwig Thiele 排除在歐元區推出官方數位貨幣的可能性，並警告投資比特幣等加密貨幣的損失風險。

Carl-Ludwig Thiele 於《Euro am Sonntag》週日 (24 日) 刊出的專訪報導指出，「類似現金的央行數位貨幣，目前還不會出現。」

數位貨幣允許使用者即時進行跨境線上交易，今年隨著價格飆漲，歡迎程度也跟著提升，其中「名氣」最大的比特幣，價格自今年起已增長大約 20 倍。

不過，隨著比特幣急漲至近 2 萬美元引發市場專家警告泡沫將至，上週五 (22 日) 因此暴跌 30% 至 1 萬 2000 美元之下。 Carl-Ludwig Thiele 表示：「估值急速增長，也提升急速暴跌的風險。」

比特幣 1 日內走勢。圖片來源：Coindesk
比特幣 1 日內走勢。圖片來源：Coindesk

比特幣等數位貨幣的「官方化」仍普遍不被接受，批評人士認為數位貨幣容易被用以洗錢，且未加以規範也造成使用存在風險。

國際結算銀行 (The Bank for International Settlements) 9 月曾表示，現在要判斷央行是否應該發行自己的加密貨幣或許尚早，因為風險尚未完全評估且支撐加密貨幣的技術也仍未被足夠證明。

部份重量級人物如諾貝爾經濟學獎得主 Joseph Stiglitz ，表態認為加密貨幣應是「法外之徒」，他稱自己並非是造成加密貨幣的「非法化」，而是認為有鑒於比特幣的投資風險，潛力投資人必須提供透明的細節資訊。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字比特幣歐元區加密貨幣數位貨幣afpheadline
鈺創推3D自然光深度視覺技...國人赴日瘋囤貨 BicCa...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan