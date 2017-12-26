迎白色耶誕節 美東北刮強風中西冷颼颼

（中央社芝加哥26日綜合外電報導）美國東北部強風吹襲、中西部氣溫驟降，好消息是民眾將度過氣氛濃厚的白色耶誕節，但壞消息是一場暴風雪將席捲新英格蘭部分地區，且中西部大多數地區將寒風刺骨。
美聯社報導，就連經常陰雨綿綿的太平洋西北岸，現在也都白皚皚一片。美國國家氣象局表示，波特蘭市中心在耶誕節出現自1884年來第6次可測量的積雪，但也只有2.5到5公分。
當局昨天向緬因州與新罕布什爾州發布暴風雪警報，天氣預報員說積雪達25公分，風速每小時80公里，讓旅行變得「危險或不可能」。
美國國家氣象局說，從蒙大拿、北達科他到威斯康辛州一帶，部分地區的風寒溫度為攝氏零下40度以下。愛阿華州上半部與伊利諾州北部也出現零下氣溫。
電視台KSTP-TV報導，明尼蘇達州度過自1996年來最寒冷的耶誕節，風寒溫度低到只有攝氏零下35度。國家氣象局警告，皮膚暴露在這種天氣下，短短15分鐘就可能凍傷。
中西部積雪在今年這時候不算多。國家氣象局說，一個風暴系統從內布拉斯加州掃過愛阿華州，讓芝加哥下了約5公分的積雪，足以讓芝加哥地區民眾在白雪飄落的氛圍下，團聚享用耶誕晚餐。
除了導致新英格蘭地區交通速度變慢，這場暴風雪也導致部分地區停電，且積雪預計將達20公分。麻薩諸塞州、康乃狄克州與羅德島州將出現時速達65公里的強風。（譯者：中央社張曉雯）1061226