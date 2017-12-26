迎白色耶誕節 美東北刮強風中西冷颼颼

（中央社芝加哥26日綜合外電報導）美國東北部強風吹襲、中西部氣溫驟降，好消息是民眾將度過氣氛濃厚的白色耶誕節，但壞消息是一場暴風雪將席捲新英格蘭部分地區，且中西部大多數地區將寒風刺骨。

美聯社報導，就連經常陰雨綿綿的太平洋西北岸，現在也都白皚皚一片。美國國家氣象局表示，波特蘭市中心在耶誕節出現自1884年來第6次可測量的積雪，但也只有2.5到5公分。

當局昨天向緬因州與新罕布什爾州發布暴風雪警報，天氣預報員說積雪達25公分，風速每小時80公里，讓旅行變得「危險或不可能」。