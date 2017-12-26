航安未釐清 環署退回浮動式離岸風機案

（中央社記者吳欣紜台北26日電）台灣首件採浮動式風機的離岸風機環評今天審查，雖然開發案對環境影響的疑慮已初步釐清，但因經濟部能源局未依法在審查前釐清航港局所建議不宜設置意見，因此決議退回。

法商歐風能源公司看準台灣西部沿海有6成的風力潛能位於水深超過50公尺處、有發展浮動式離岸風機的潛力，因此規劃於桃園市觀音、新屋區外海設置浮動式離岸風機，並向環保署提出「臺海桃園（W1N）離岸風力發電計畫環境影響說明書」。

在第一次專案小組審查會議時，由於此開發案風場位置剛好與兩岸直航航道及船舶慣用航行空間重疊，會議決議經濟部應該會商航港局研商退縮風場或其他可行方案補件再審。