NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈提振觀光　部落道路改善計畫完成加強校外聯巡　北港警啟動反毒防詐HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
政治

護照擬除「中華民國」？時代力量民調：近6成支持

政治中心／綜合報導2017/12/26 14:21
▲時代力量黨團今（26）日召開黨團會後記者會「強化勞檢，保障勞權，最低工資法公投起跑」。（圖／時代力量提供）
▲時代力量黨團今（26）日召開黨團會後記者會「強化勞檢，保障勞權，最低工資法公投起跑」。（圖／時代力量提供）

時代力量黨團今（26）日召開黨團會後記者會「強化勞檢，保障勞權，最低工資法公投起跑」，主要以勞動訴訟程序法草案、勞基法部分條文修正草案、勞動檢查法部分條文修正草案與空污法部分條文修正草案等法案公布，以及公布日前宣布公投題目票選及民調結果。

對於主權議題方面，民調支持度皆超過五成，時代力量立法院黨團今公布，高達68.1%民眾認為我國領土劃界為「台澎金馬及其他附屬島嶼」，且應明確公開；高達59.2%民眾認為，護照中的「Republic of China」及「中華民國」字樣應摘除；此外，58.4%民眾支持以「台灣」名義申請參加2020年東京奧運；51%民眾支持召開「公民憲政會議」草擬台灣憲法。

勞權的部分，民調顯示高達60.6%的民眾支持「國定假日法」；78.1%民眾贊同立法院訂定「最低工資法」，藉此讓勞工及軍公教人員取得保障，確保一年國定假日不會少於90天。

總召徐永明表示，民調的支持度與網路投票票數的最高者皆為「最低工資法」，因此黨團決定推動最低工資法的公投，預計於明年地方選舉一同舉辦。此外，黨團也決定推動公民憲政會議公投，雖「沒有限定時間表」，仍希望取得社會大眾支持。


▲時代力量黨團今（26）日召開黨團會後記者會「強化勞檢，保障勞權，最低工資法公投起跑」。（圖／時代力量提供）


▲時代力量黨團今（26）日召開黨團會後記者會「強化勞檢，保障勞權，最低工資法公投起跑」。（圖／時代力量提供）

關鍵字時代力量公投中華民國護照勞權主權
衛哨阻役政署長闖營區　馮世寬肯定蔡英文：盼台日加強安全戰略合作

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan