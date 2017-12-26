護照擬除「中華民國」？時代力量民調：近6成支持

對於主權議題方面，民調支持度皆超過五成，時代力量立法院黨團今公布，高達68.1%民眾認為我國領土劃界為「台澎金馬及其他附屬島嶼」，且應明確公開；高達59.2%民眾認為，護照中的「Republic of China」及「中華民國」字樣應摘除；此外，58.4%民眾支持以「台灣」名義申請參加2020年東京奧運；51%民眾支持召開「公民憲政會議」草擬台灣憲法。

時代力量黨團今（26）日召開黨團會後記者會「強化勞檢，保障勞權，最低工資法公投起跑」，主要以勞動訴訟程序法草案、勞基法部分條文修正草案、勞動檢查法部分條文修正草案與空污法部分條文修正草案等法案公布，以及公布日前宣布公投題目票選及民調結果。

勞權的部分，民調顯示高達60.6%的民眾支持「國定假日法」；78.1%民眾贊同立法院訂定「最低工資法」，藉此讓勞工及軍公教人員取得保障，確保一年國定假日不會少於90天。

總召徐永明表示，民調的支持度與網路投票票數的最高者皆為「最低工資法」，因此黨團決定推動最低工資法的公投，預計於明年地方選舉一同舉辦。此外，黨團也決定推動公民憲政會議公投，雖「沒有限定時間表」，仍希望取得社會大眾支持。



▲時代力量黨團今（26）日召開黨團會後記者會「強化勞檢，保障勞權，最低工資法公投起跑」。（圖／時代力量提供）



▲時代力量黨團今（26）日召開黨團會後記者會「強化勞檢，保障勞權，最低工資法公投起跑」。（圖／時代力量提供）