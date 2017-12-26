法人調節蘋概股不手軟 台股大跌百點

（中央社記者田裕斌台北26日電）台股今天演出大幅殺盤的戲碼，在亞股表現普遍漲多於跌下，法人卻持續調節蘋概股，股王大立光一度跌破4000元大關，指數也應聲大跌百點。

加權股價指數終場下跌100.58點、跌幅0.96%、收在10421.91點、成交值新台幣969.90億元，電子股今天成為法人調節的重心，逼近年底的作帳行情有提前結帳的跡象，電子類股指數大跌超過1.3%，主要類股中，僅剩水泥股有台泥，造紙股有台紙、榮成力挺下維持紅盤。

在大立光、鴻海、台積電依舊疲弱不振下，蘋概股再度成為法人優先調節的標的，GIS-KY跌破200元大關，自高點379元以來股價幾近腰斬，可成盤中跌幅也在5%左右，台郡、和碩也欲振乏力。