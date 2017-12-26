19歲南非少女寒夜迷途　警以臉書協助找到友人

19歲南非少女露珂隻身到台灣旅遊訪友，人生地不熟、盤纏用盡，夜裡寒風刺骨，竟躲進一輛計程車內保暖。大墩派出所警方據報帶返所後，讓她穿上警用外套保溫；員警鄭仲景靈光乍現，取出手機讓少女上FB，果然順利找到台灣友人，在台友人與露珂在派出所相會擁抱，並感謝台灣警察的熱心與智慧。

大墩派出所警員張仲景、鄭楷弘巡經南屯區大墩路與五權西路口，一名計程車司機趨近表示，車內有一名外籍女乘客瑟縮在渠車內後座，不發一語，全身發抖似乎需要幫助，員警見狀立即趨前關心，女子自稱「露珂」(音譯，19歲)，來自南非，獨自到臺灣旅遊訪友，因為語言不通，身上盤纏用盡，手機和證件亦遺失，遲遲無法聯繫友人，在又冷又餓無計可施的情形下，看到超商前正在發動的計程車，感覺很溫暖，即逕自打開車門鑽到後座取暖。

穿著單薄露珂不停發抖，直喊「cold!cold!」，員警決定先將露珂帶返所，並提供外套、熱茶讓她暖暖身子，但露珂沒有攜帶任何身分證明文件，員警正苦思如何協助她聯繫友人之際，鄭員突然靈機一動，登出自己的臉書讓露珂登入，發現露珂的友人也正在焦急地找尋露珂，留了一長串的訊息及在臺灣的聯繫方式，透過上面的訊息，員警順利地與露珂友人搭上線，相約在派出所內會合。

露珂的友人透露已與她失聯2天，期間不斷用臉書與她聯繫，均未獲回應，正準備至移民署及南非聯絡辦事處通報失蹤，沒想到就接到員警的來電，看到露珂身披員警的防風外套，安然無恙，兩人開心地在派出所相擁，感謝臺灣警察的熱心與智慧，鄭員謙虛地表示自己也有獨自到國外旅行的經驗，迷路又語言不通真的會感到很害怕，所以能夠體會露珂的心情，才會竭盡所能想幫忙。

