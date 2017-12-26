國人赴日瘋囤貨 BicCamera電器、藥妝前10

東森集團旗下紅利點數平台得易 Ponta 與日本大型連鎖電器賣場 BicCamera 共同公布台灣旅客赴日搶買的電器和藥妝品排行榜，發現負離子吹風機、無線吸塵器和涼暖空氣清淨機最熱銷，藥妝品則是合利他命、梅片和水果軟糖名列前 3 名。

根據日本大型連鎖電器賣場 BicCamera 銷售調查，自今年 8 月 17 日至 11 月 16 日間，國人去日本購買的電器前五大排行榜，冠軍是 Panasonic 負離子吹風機，其次依序分別為 Dyson V8 無線吸塵器、IRI 床鋪除蟎吸塵器、Dyson 涼暖空氣清淨機以及 GoPro 穿戴式攝影機 ，顯示台灣旅客鎖定家電最新款式進行掃貨不手軟。