呷安全找雲林　產品追溯QR－CODE讓消費者食在安全

李縣長表示，雲林縣是農業年總產值超過770億元的「農業大縣」，但是農產品或加工食品如果沒有食安把關，生產愈多反賠得愈多，「呷安全找雲林」雲林多年來的努力已獲得相當的口碑，縣府除了配合中央食安政策，更加碼推出金銀標章認證，代表著縣府團隊把關的用心，讓民眾更放心的挑選優良食品。

雲林縣府今(26)日上午於縣府大廳舉行「2017食來運轉－雲林食安嘉年華」記者會，會中除當場展現產品追溯QR－CODE成果，縣長李進勇亦鼓勵業者繼續為食安努力，並邀請民眾30日上午10時參與於古坑綠色隧道舉辦的「2017食來運轉-雲林食安嘉年華」活動，一起來認識雲林從農場到餐桌的奮鬥成果。



▲衛生局局長吳昭軍於現場實際操作掃描食品QR-CODE。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）

李進勇指出，為積極維護食安，縣府建立跨局處團隊，整合衛生、農業、建設、教育、財政、環保及政風等單位，共同努力，包含衛生局陸續推動醬油安心標章、油品安心標章及餐飲衛生管理分級評核，106年計有包含醬油、烘焙、餐飲業者等150家通過評核，並協助50家食品業者共400項產品產品建立追溯追蹤QR-CODE，民眾只要使用手機掃描產品QR-CODE即可掌握食品來源、瞭解產品資訊。農業處、教育處則共同推動落實學校營養午餐食材追溯、監測，建立午餐食材登錄系統。

另由政風處與雲林地方法院檢察署於105年2月即共同成立「雲林地區食品安全聯繫平台」，以有效整合本府衛生、政風及檢警調等單位提供之食安情資及資源，進行特定稽查作業、強化稽查量能，不讓不肖業者有機可乘。

縣府團隊積極推動，加上業者的配合，才能讓民眾吃的安心。為表揚優良廠商，及展現由食品安全推動成效，李縣長再次邀請所有鄉親好朋友前來參加30日上午10時在雲林縣古坑鄉綠色隧道公園舉辦的「2017食來運轉-雲林食安嘉年華」活動，以了解雲林縣食品業者「從農場到餐桌」之管理，以及透過本縣食品業者參與、將產品推廣出去，共創「呷安全 找雲林」的食品安全網路。



▲優質農產在食安嘉年華通通找得到。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2017.12.26）