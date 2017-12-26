頂新下游廠商出庭告訴　開庭卷證指出油品安全無虞

頂新越南油案今（26）日進行結辯程序第二天，在食安風波中被下架的芳福公司告訴代理人梁振堂出庭表示意見，認為頂新公司不應從越南進口油品。但當庭檢視卷證資料顯示，原審鑑定人台糖越南廠總經理胡大光曾證述，越南管理嚴格、豬油品質良好。對此頂新律師表示，台灣民眾普遍對越南有所誤解，事實上越南是亞洲第二大養豬國，也嚴格遵守檢疫規定，品質十分穩定，且油品自越南進口，並沒有比較便宜，絕非外界所質疑為牟利才選擇從越南進口。

芳福公司產品在2014年9月因強冠劣油案影響，遭到下架，後又因頂新越南油案，衛福部採取預防性下架措施，梁振堂認為頂新須負起賠償責任，並質疑頂新自越南購油是為賺取暴利，認為應選擇品質穩定的國家進口。頂新公司前總經理常梅峰則鄭重表示，當初決定在越南購油有三個原因：一、越南是養豬大國，供貨數量穩定；二、親自品評過油品的色香味，並經科學檢驗合格；三、運輸距離短，新鮮度較易保持。至於外界質疑的成本部份，常梅峰表示，當時台灣的豬油進貨價為一公斤25元，越南則為一公斤30元，成本足足高出20%，若為牟取暴利，怎可能接受更高的成本，因此絕非為節省成本才從越南進口。