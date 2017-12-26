實驗教育三法 29日可望拚三讀

（中央社記者蘇龍麒台北26日電）立法院程序委員會今天排定29日院會議程，透過表決通過民進黨團提案的討論事項，內容包括實驗教育三法、道路交通管理處罰條例部分條文修正草案都可望三讀。

程序委員會中午開會排定29日的院會議程，報告事項部分，朝野沒有爭議的按照原列案通過。

在處理討論事項時，國民黨團提案立法院延會到明年1月12日，處理重大法案，時代力量黨團則提案，延會到明年1月31日處理民國107年度中央政府總預算案、礦業法草案、空氣污染防制法草案等案。

不過，民進黨團也提出20多項討論事項，包括攸關實驗教育改革的實驗教育三法，也就是學校型態實驗教育實施條例修正草案、公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例修正草案、高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例修正草案等，列入29日院會議程。