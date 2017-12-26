美年度十大體育新聞 NFL跪地風波居首

（中央社紐約25日綜合外電報導）2017年尾聲，美聯社（AP）選出年度十大體育新聞，職業美式足球NFL球員在演奏國歌時單膝跪地引發的爭議，連美國總統川普也牽涉其中，最終輕鬆拿下第一名。

由前舊金山49人隊四分衛卡珀尼克（ColinKaepernick）一年前發起，NFL球員陸續跟進在賽前演奏國歌時單膝跪地，呼籲各界關注社會正義議題。

僅管卡珀尼克2017年苦無球隊網羅、毫無比賽機會，但他仍在年度十大新聞的頭條中扮演重要角色。

NFL球員這波行動掀起全美熱議，總統川普也跳進來參一腳。川普呼籲球隊老闆，開除在唱國歌時抗議的球員，後續引發大規模反彈。