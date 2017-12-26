廣編／喜迎戊戌狗年　春節伴手最真選首

瓶身上的黑櫻桃、可可、肉桂圖案及環繞瓶身的圖示，完整說明裸雀馥郁果香風味及精心製程，並以亞洲人最喜愛的黃金燙印線條配上極具喜氣的年節圖騰，完美呈現高雅祥瑞的年節祝福，裸雀圓潤飽滿的口感、微甜且多層次完美平衡的絕妙香氣更是搭配年菜的第一首選。除夕圍爐就讓裸雀高雅又滿溢祝福的年節禮盒為舊的一年劃下完美句點，以最真摯的裸雀為您新的一年做最祥瑞的開端。

告別丁酉雞年，喜迎戊戌狗年，新春佳節伴隨著團圓之際，裸雀初次雪莉桶威士忌與您迎春納福賀新年，特別推出裸雀限量新春典藏版禮盒，以100%頂級西班牙初次雪莉桶陳釀而成的裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌 (The Naked Grouse) 完美深邃耀眼的琥珀色酒液，散發出濃郁乾果與橡木桶迷人香味、細膩圓潤的口感、入喉即轉化為濃郁的溫潤餘韻特色，將您的真摯情意與獨到品味珍藏於方寸之間。

橡木桶決定威士忌 70% 以上的風味，唯有最好的橡木桶，才有最好的威士忌。裸雀最大的堅持就是使用最好的初次雪莉桶陳釀。首席調酒師Gordon Motion從愛丁頓集團旗下精選出俱特色的原酒，再放到珍貴的初次雪莉桶二次熟成三年以上，才得以釀製出令人滿意的馥郁口感與飽滿香氣。裸雀代表的不僅是一種頂級雪莉桶威士忌風味的呈現，更是Gordon Motion追求完美的具體呈現。

為了要將Gordon Motion精心釀製的成果完整呈現在品飲者面前，裸雀首創無酒標透明瓶身，讓您從每一個角度欣賞由最好的初次雪莉桶才能賦予的深邃琥珀流金色澤，不但帶給您視覺上的滿足，那神秘的酒色更暗喻了裸雀令人著迷的雪莉桶威士忌風味。不譁眾取寵，呈現威士忌最真實的價值。

裸雀那色、香、味俱全，令人回味再三的頂級雪莉桶風味來自於Gordon Motion不厭其煩的細心照顧，每一桶精選出來的原酒他都每天親自品聞測試，確保能在最佳狀態時裝瓶上市，也成就裸雀在黑櫻桃與可可粉香氣繚繞中的馥郁乾果香氣。

對品質的堅持是裸雀的驕傲，即使現在頂級雪莉桶價格直線上升，要付出數倍的成本才能釀製最好的裸雀，我們的堅持也從不動搖，春節送禮，裸雀絕對是您最聰明的第一選擇。