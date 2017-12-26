湖庫水域型太陽能 拚明年供2.5萬戶用電

（中央社記者廖禹揚台北26日電）為推動能源轉型，經濟部去年開始盤點國內水庫與滯洪池發展水域型太陽能潛力，並上網招標，目標至明年6月可推動完成75MW裝置容量，可供應2萬5000餘戶家庭用電所需。

政府目標2025年達成非核家園，再生能源發電占比達20%，國內水庫與滯洪池也成為發展太陽光電的潛力場域。經濟部水利署表示，鄰近國家如日本、中國大陸、南韓及印度皆推動水域型太陽光電多年，相關發電設施技術已日益成熟。

水利署指出，在不妨礙水質、防洪、安全等條件下，國內水庫與滯洪池中計有39案具開發水域型太陽能潛能，設置容量共可達約113MW，目前已完成4案約3.8MW，已合作開發或施工中共28案約52MW，另有5案約49MW正在招商中，2案正在等待招商。