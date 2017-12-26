台股盤後－才傳砍單又遭水扁 蘋概引爆多殺多 重挫1

櫃買市場跌幅更甚於集中市場，雖然早盤有接近半小時力守在平盤之上，不過因為半導體類股走跌，指數翻黑後持續走低，終場大跌 2.51 點，以 145.19 點作收，一口氣跌破 5 日線、10 日線、月線及季線，成交值 407.01 億元。

繼蘋果砍單利空後，台股今 (26) 日再傳出中國昆山地區將管控廢水排放，引發蘋概股及短線漲多股出現急殺，指數早盤以平盤開出後隨即下殺，僅網通相對抗跌，但盤中更一度重挫 111 點，終場大跌 100.58 點，以 10421.91 點作收，摜破月線，成交值 969.91 億元。

台股今天類股僅鋼鐵、水泥及觀光力撐收紅，至於跌幅最重的是電子零組件類股，達 2.5%，電機機械、其他電子、化學、電器電纜、電腦設備、半導體、光電、航運等跌幅也超過 1%，化學生醫、紡纖、金融、電子通路、玻陶、食品、通信網路、建材營造、油電燃氣、汽車、生醫、其他類、造紙、橡膠、貿易百貨、塑膠、資訊服務等也均收黑。

台股今天不分權值股及中小型股，表現幾乎是一片慘綠，其中電子三雄的台積電及鴻海，跌幅約在 1% 左右，僅股王大立光相對抗跌，雖然一度跌破 4000 元大關，但是中長線買盤也順勢進場，力撐大立光股價收平盤。

至於蘋概股則是主要殺盤重災區，其中 GIS-KY 大跌逾 9%，台郡也下跌近 8%，其他包括同欣電、嘉聯益、華通、可成、精材、TPK-KY、穩懋、達方、正崴、鎧勝 - KY、欣興、和碩、順達、玉晶光、健鼎、緯創等跌幅均超過 2%。

另外被動元件族群也見到大量賣壓摜殺，其中以華新科跌幅最重，達 8.4%，智寶、禾伸堂、國巨、大毅、九豪、信昌電跌幅已均超過 5%，奇力新、美磊、興勤、鈞寶、佳邦、立敦、金山電、立隆電、凱美等也均收黑。

另外印刷電路板族群也難逃下跌，包括同欣電、燿華、定穎、松上、台表科、瀚宇博、柏承、先豐、競國、志超、精成科、南電、金像電、楠梓電等也下跌逾 1%。

分析師林孟漢表示，台股今天主要是因為昆山可能要求廠商停產的負面因素衝擊，引發賣壓急速湧現，但是這樣的賣壓會持續多久，還需要觀察，短期因為缺乏外資買盤，預料仍具有漲價等題材的族群及個股，將是買盤避險的主要避風港。