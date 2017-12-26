高盛看多明年油價前景 看法比OPEC更加樂觀

對於明年油價的前景，大型投資銀行高盛 (Goldman Sachs) 顯然比其他機構更為樂觀。高盛相信，OPEC 清除原油的預期將比預期更快，而也能更快退出減產。

據《彭博》報導，高盛表示，全球的原油庫存會持續在季節性水準下方，並在明年第 2 季前持續減少。到 2018 年中，市場將達到再平衡，也讓 OPEC 加速退出減產。因此，也對布倫特原油明年價格預期，維持在每桶 62 美元。

布倫特原油是全球半數以上市場的基準，在 OPEC 減產協議之下，高盛認為，油價將連 2 年上揚。