25億元起價 淘寶拍賣最高單可能是它

新華網報導，根據山西高級人民法院發布的競買公告顯示，拍賣將於2018年1月2日上午10時至1月3日上午10時進行，為期只有一天。

繼順豐航空公司上月以人民幣3.2億元標走兩架飛機創下最高價紀錄後，淘寶司法拍賣平台近日刊出預告，將從明年1月2日拍賣位於太原市的希爾頓大酒店，起拍價為人民幣5億5319萬元，折合新台幣逾25億元。拍賣單位是山西省高級人民法院。

（中央社台北26日電）中國大陸淘寶網司法拍賣平台近日將再度開拍大單，位於太原市尚未建成的希爾頓大酒店將進行拍賣，起拍價折合新台幣25億元。若交易成功，將成為淘寶成交額最高單。

拍賣標的位於太原市北大街8號1幢，包括第1至37層及地下1層、地下2層的在建工程及該在建工程坐落的土地，總建築面積為7萬6139.98平方公尺。

報導指出，這次拍賣的希爾頓酒店於2006年開始籌建，由山西晉豪國際大酒店有限公司投資建設，希爾頓酒店集團負責運營管理。

2010年，該項目主體封頂，地上物高156公尺，成為當時山西的第一高樓；原本預計次年開業，但隨後停擺至今，淪為大陸俗稱的「爛尾樓」。

據法院公布的「執行裁定書」顯示，希爾頓大酒店遭法拍是因為酒店開發方資金鏈斷裂，無法正常支付工程款。

報導指出，近年來，在淘寶司法拍賣平台成交的拍品可謂五花八門。11月20日，3架波音747貨機正式開拍，經過多輪競價，其中兩架波音747貨機以3.2億元的總價，成功被順豐航空有限公司拍走。

11月底，蘇州市姑蘇區人民法院在淘寶司法拍賣平台拍賣的372隻梅花鹿，被蘇州市動物園以172萬元成功購得。1061226