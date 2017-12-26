泰北愛閱圖書館開幕 台商捐電子書供閱讀

（中央社記者劉得倉曼谷26日專電）台灣凌網科技響應駐泰國代表童振源的號召，與台灣多家出版業者及大學等單位合作，捐贈價值逾新台幣百萬元的電子書，提供給泰北偏鄉學子閱讀。

中華民國駐泰國經濟文化辦事處對泰北僑校的華文教育一向不遺餘力，在23日至25日由駐泰國代表童振源與凌網科技HyRead電子書代表一同前往泰北地區的華人中文學校，推廣數位教學資源，提供超過500本總價值超過百萬元的電子書，透過雲端圖書館建置輔助泰北偏鄉華僑的華文教育。

泰北愛閱圖書館（https://norththai.ebook.hyread.com.tw）集結國立臺灣師範大學、中央研究院數位文化中心、國家教育研究院、時報、大塊文化、秀威、親子天下、達觀、新潮社、海鴿、遠足、人類、出色文化、上奇、麗文、邦聯、漫遊者、元華、方集、宇宙光等共20家出版社，共捐贈超過500本電子書，提供總價值超過百萬元的免費帳號，鼓勵學習正體中文，不受時空限制，隨時可使用HyRead App登入借閱，嘉惠泰北地區的師生。