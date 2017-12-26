總統：每位公務員都擁有改變國家能力

總統強調，「我們也一起成就了幾個第一」。

蔡總統表示，對於很多公務同仁來說，過去一年是很忙碌的一年，也是很有收穫的一年。在跨院際的通力合作之下，政府完成了幾個重要改革，尤其是年金制度的改革，很榮幸與大家一起推動這個歷史性的改革工程，她形容，「國家的進步，都有各位努力的痕跡。」

（中央社記者范正祥台北26日電）總統蔡英文今天接見模範公務人員代表時表示，大家不要低估自己，「每一位公務員，其實都擁有改變這個國家的能力。」希望大家善用手上的資源，奮力去做，讓這個國家更不一樣。

她說，在社會安全網的面向上，台灣第一個走入社區、走入家戶的長照系統正在全面普及。此外，只租不售的社會住宅也第一次大規模在台灣誕生。

總統指出，其次，在民主人權的面向上，第一個「國家人權博物館」以及「促進轉型正義委員會」即將成立。這是解嚴30年之後，首次有機會系統地面對轉型正義的課題。

她說，總統府的「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」將於12月28日再次舉行會議。原轉會是台灣第一次以國家的高度，來檢討原住民族過去所遭受的不公對待。

總統進一步表示，政府也在今年發出第一份族語公文，開辦了第一個全國性的原住民族廣播電台及客家廣播電台。台灣的族群正義，正在往前邁進。

接見過程中，總統也提及，在經濟的面向上，失業率創下新低，外銷訂單創下新高。股市萬點的天數也打破歷史紀錄。

總統指出，趁著這一波景氣復甦，政府由跨部會一起推動的5+2計畫，正在引導台灣產業走向升級轉型。

此外，總統也特別與在座模範公務人員代表分享政策推動的案例，她說，「有位中部的機械業者曾經表示，很多廠商本來不熟悉機械聯網，但是經過智慧機械推動辦公室，舉辦一場一場的會議後，逐漸找到方向，也對未來更有信心。」

總統指出，由此可見，在企業升級轉型的過程中，政府是重要的夥伴，而公務員可以扮演積極的角色。

蔡總統期勉公務人員，不管是從事法規規劃、治安維護、弱勢扶助、或是政府會計，請大家不要低估自己。「每一位公務員，其實都擁有改變這個國家的能力。」

「106年模範公務人員代表」一行由考試院長伍錦霖、行政院秘書長卓榮泰、考試院秘書長李繼玄、銓敘部長周弘憲、行政院人事行政總處人事長施能傑等陪同，前往總統府晉見總統，總統府副秘書長姚人多也在座。1061226