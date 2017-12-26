捷運共構宅前10月交易排行 美河市拔頭籌

（中央社記者韋樞台北26日電）房仲根據實價登錄統計今年前10月雙北捷運共構宅交易前10名，美河市以61戶拔得頭籌，其次是南方之星23戶，第四名是冠德美麗新境9戶，這3處每坪4字頭，堪稱價格最親民的捷運共構宅。

永慶房產集團統計今年前10月捷運共構宅交易前10名排行，第三名是位於松江南京站，每坪均價新台幣88.8萬元的「新東京宅」，成交11戶；第五名是位於新店站，每坪均價57.8萬元的「碧潭有約」，成交8戶。

雙北捷運共構宅交易前10名中，台北市的捷運站入榜的除「新東京宅」外，還有排名第9，位於南京三民站，每坪77.8萬元的「台北摩根」，交易量3件；其餘全位於新北市，大致分布於新店、三重、中和和板橋區等。