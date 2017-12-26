捷運共構宅前10月交易排行 美河市拔頭籌

（中央社記者韋樞台北26日電）房仲根據實價登錄統計今年前10月雙北捷運共構宅交易前10名，美河市以61戶拔得頭籌，其次是南方之星23戶，第四名是冠德美麗新境9戶，這3處每坪4字頭，堪稱價格最親民的捷運共構宅。
永慶房產集團統計今年前10月捷運共構宅交易前10名排行，第三名是位於松江南京站，每坪均價新台幣88.8萬元的「新東京宅」，成交11戶；第五名是位於新店站，每坪均價57.8萬元的「碧潭有約」，成交8戶。
雙北捷運共構宅交易前10名中，台北市的捷運站入榜的除「新東京宅」外，還有排名第9，位於南京三民站，每坪77.8萬元的「台北摩根」，交易量3件；其餘全位於新北市，大致分布於新店、三重、中和和板橋區等。
永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，捷運共構宅擁有到站即到家的優勢，加上捷運站周邊生活機能普遍完備，過去捷運共構宅價格不低，在房價經歷一波修正後，捷運共構宅開始受到歡迎。
謝志傑指出，今年熱門的捷運共構宅，4字頭房價包括美河市、南方之星及冠德美麗新境，其中又以冠德美麗新境房價最為平實，今年每坪均價42.7萬元，冠德美麗新境坐落在捷運先嗇宮站，周邊近知名量販店，生活採買機能便利，加上房價相對實惠，吸引民眾購屋。
至於美河市成為熱銷榜首，謝志傑認為，除了戶數多、產品選擇多元之外，房價與新店其他共構宅相比親民許多，加上未來IKEA將進駐此區，也為美河市增添不少利多的話題。
謝志傑提醒，永慶房產趨勢前瞻報告顯示，消費者看跌房價的比例已連6季收斂，房價大幅修正的情況已不復見，民眾的購屋信心也有所提升，對於有意購買捷運共構宅的民眾，不妨多看多比較，早日享有到站即到家的便利生活圈。 1061226